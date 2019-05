Partij Orban behaalt ruim de helft van de stemmen in Hongarije

Echt opmerkelijk is de nummer twee: de links-liberale en zeer pro-Europese Democratische Coalitie van oud-premier Ferenc Gyurcsány, die volgens de opiniepeilingen niet verder dan vijf procent (een zetel), zou komen. Met Gyurcsánys vrouw Klara Dobrev als lijsttrekker eindigde de partij uiteindelijk op ruim 16 procent en vier zetels.

Dat is met name opmerkelijk, omdat het de oppositiepartijen niet makkelijk gemaakt werd campagne te voeren. Gemeenten mochten zelf beslissen of lantarenpalen voor dat doel gebruikt konden worden, en in grote delen van het land was totaal niet zichtbaar dat er verkiezingen aan zaten te komen.

De staatsmedia schonken vooral aandacht aan Fidesz en de campagne draaide om thema’s als migranten. Het effect was duidelijk zichtbaar in een reportage van de nieuwssite 444, die in het oosten van het land dorpsbewoners sprak die buiten de regeringspartij geen enkele andere partij kenden. De opkomst was overigens met 41 procent onverwacht hoog.