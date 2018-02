Partij en raad hebben vers en jong bloed nodig

Die vernieuwende Brabantse beweging heeft in de statuten vastgelegd dat iemand maar twee keer vier jaar raadslid of wethouder mag zijn. Daarnaast houdt de partij de gemiddelde leeftijd van de fractieleden met opzet laag. "Begin dertig is bij ons al oud", zegt Willems, zelf 23 jaar. Hij mag zelf nog één keer meedoen aan de verkiezingen.

Ik denk dat deze ver­te­gen­woor­di­gers het risico lopen vast te roesten als ze langer dan acht jaar in de raad of het college plaatsnemen

Even vooropgesteld, zegt Willems, die bestuurskunde studeert, dit gaat níet over geslacht, en niet over huidskleur. Maar het is volgens hem wel een feit dat de politiek gedomineerd wordt door oudere - daar zijn ze weer - blanke mannen die te lang op het pluche blijven zitten. "Ik denk dat deze vertegenwoordigers het risico lopen vast te roesten als ze langer dan acht jaar in de raad of het college plaatsnemen. Dat zegt niets over hun kennis of creativiteit, maar een partij en een raad zijn gebaat bij doorstroming, vers bloed dat direct uit de Udense gemeenschap afkomstig is. Zo houden we contact met onze achterban en laten we ook zien dat er altijd ruimte is voor jonge nieuwkomers. Bij ons worden geen zetels bezet gehouden door de oude garde."

36 kan nog net Jong Uden doet sinds 1998 aan de gemeenteraadsverkiezingen mee en bekleedt momenteel 5 van de 27 zetels in de raad. De partij is ook met een wethouder vertegenwoordigd in het college: Gijs van Heeswijk is 36 - dat kan volgens Willems nog net. Hoewel de partij liberaal en progressief te noemen is, staat vooral de verjonging van de politiek als bestuurlijke vernieuwing centraal. "We keken destijds in Uden toch tegen een politieke arena van senioren aan", zegt Willems. "Wil je in de politiek frisse ideeën verzamelen, dan moet je je openstellen voor jongeren. Dat hebben wij wat extreem aangepakt door ouderen uit te sluiten en de termijn te beperken, maar dat betekent niet dat we onze kennis en ervaring na die acht jaar weggooien. Die kwaliteit blijft binnen de partij als de aftredende raadsleden bijvoorbeeld in het bestuur plaatsnemen. Maar de voordeur blijft zo openstaan voor nieuwe raadsleden."