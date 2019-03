Parlementaire enquête naar aardgaswinning in Groningen

Een enquête doet recht aan de gedupeerden, schrijven de betrokken Kamerleden. Volgens de tekst in de motie zou ‘herstel van vertrouwen ermee gediend zijn als er publieke verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt.’

Lees verder na de advertentie

In maart 2018 besloot het kabinet dat het oppompen van Gronings gas geheel naar nul moest, vanwege de aardbevingen die de gaswinning veroorzaakt. Na de aanvankelijke blijdschap over dit besluit, zijn veel Groningers inmiddels hun vertrouwen in de beleidsbepalers weer kwijt. Het afgelopen jaar liep de herstel- en versterkingsoperatie voor beschadigde huizen vertraging na vertraging op.

Een interessant jaar voor de enquêtecommissie zal 2013 zijn. Ondanks toenemend protest in de regio, besloot het kabinet Rutte-II de aardgaswinning op te voeren

Volgens Tom van der Lee (GroenLinks), die de motie indient, is de enquête van groot belang voor de Groningers. “Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks in nog niet versterkte huizen of met schade. Velen van hen leven in grote onzekerheid. Het is belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu over de komst van een parlementaire enquête zekerheid biedt.”

Diep de geschiedenis in De Tweede Kamer is er al langer van overtuigd dat er een parlementaire enquête naar de aardgaswinning moest komen, alleen over het moment waarop was steeds discussie. Tijdens het laatste debat over Groningen in januari drong de oppositie aan op een enquête, maar de coalitiepartijen vonden het nog niet het juiste moment. Tijdens een enquêteonderzoek worden de archieven van de betrokken ministeries omgeploegd, wat de dagelijkse werkzaamheden verstoort en de hersteloperatie kan vertragen. Daarom hebben de partijen in de motie afgesproken dat de enquête van start gaat als de versterkingsoperatie en de afhandeling van schade op gang zijn gekomen. De enquête zal waarschijnlijk diep de geschiedenis induiken. De winning van Gronings gas begon kort na de vondst van aardgas onder Slochteren, in 1959. Gedurende de daaropvolgende decennia nam de winning fors toe. Vanaf begin jaren negentig begon de Groningse bodem te trillen, als gevolg van de aardgaswinning. Sindsdien nam het aantal aardbevingen en de heftigheid ervan toe. Daardoor ontstond de afgelopen tien jaar in Groningen steeds meer verzet tegen het oppompen van gas. Een interessant jaar voor de enquêtecommissie zal 2013 zijn. Ondanks toenemend protest in de regio, besloot het kabinet Rutte-II de aardgaswinning op te voeren. Dat jaar werd een recordhoeveelheid gas uit de Groningse bodem gehaald, terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen er een jaar eerder bij minister Kamp op had aangedrongen om de gaswinning terug te brengen. Het onderzoek naar Groningen zal de 21ste parlementaire enquête worden in de Nederlandse geschiedenis. De laatste enquêtecommissie, die in 2013 begon, hield zich bezig met de mislukte inzet van Fyra-treindiensten op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Antwerpen. Getuigen die worden opgeroepen door de commissie zijn verplicht op te dagen en staan onder ede.

Lees ook: