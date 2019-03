Parlement wijst brexitdeal May voor derde keer af

Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de brexit verleend tot 22 mei, op voorwaarde dat het terugtrekkingsakkoord vandaag door het parlement goedgekeurd zou worden. Dat is dus niet gebeurd.

Nieuwe deal

Op verzoek van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, bracht May substantiële veranderingen aan in de brexit-deal: een derde keer dezelfde deal in stemming brengen zag hij niet zitten. De regering legde daarom dit keer slechts een deel van de brexitdeal met de EU voor aan de parlementariërs, het deel over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is weggelaten.

In het akkoord is afgesproken dat de Britten veertig miljard euro betalen voor de scheiding. Ook zijn er afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en andersom en bevat het document afspraken over de Iers-Noord-Ierse grens: de beruchte backstop.

Dit artikel wordt aangevuld.

