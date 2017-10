Pardoes in het kabinet belanden, het kan

In deze slotfase kunnen zich de grootste verrassingen voordoen, want verlanglijstjes en afzeggingen maken dat de kabinetspuzzel doorgaans een paar keer moet worden gelegd.

Duidelijk is dat het kwartet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook voor deze fase de tijd neemt. Vijf jaar geleden leidde de turboformatie van VVD en PvdA ertoe dat er binnen twee maanden een nieuw kabinet stond. Formateur Mark Rutte sprak de dag na de presentatie van het regeerakkoord al met kandidaten, vier dagen later kon het kabinet op de kiek. Dit keer hebben de vier partijen elkaar anderhalve week gegeven om lijstjes aan te leveren en gapen er tussen regeerakkoord en bordesscène zeker twee weken.

Zo'n gat is vragen om speculaties, en het regent dan ook namen aan het Binnenhof.

Borrelvondst

Toch is er maar één afzegger nodig om de schema's overhoop te halen. Daar weet Gerrit Zalm, informateur in ruste, alles van. Toen VVD-leider Frits Bolkestein in 1994 een minister van financiën zocht voor Paars I, polste hij eerst oud-vicepremier Gijs van Aardenne, Akzo-baas Aarnout Loudon, ABN-topman Coen Oort en Robeco-bankier Pieter Korteweg. Tevergeefs. De genodigdenlijst voor de partijprominentenborrel bood uiteindelijk soelaas. Daar stond ene Gerrit Zalm op, de VVD'er die inmiddels in de boeken staat als langstzittende minister van financiën.

Zo min of meer toevallig verliep ook de samenstelling van het eerste kabinet-Balkenende in 2002. Nieuwkomer LPF had grote moeite haar posten bemand te krijgen. Uiteindelijk legde formateur Jan Peter Balkenende de partij een ultimatum op, waarna onderhandelaar Ferry Hoogendijk rijkelijk uit zijn adresboekje putte. Minister van economische zaken werd Herman Heinsbroek, zijn buurman uit Naarden, die meteen een onuitwisbare indruk maakte door zich voor zijn eerste gesprek met Balkenende in de dienstauto van het ministerie te laten voorrijden op het Binnenhof. Alsof hij al was beëdigd.

Zalm leerde ook als VVD-leider dat de formatie pas is afgerond op het bordes. In 2003 dacht hij zijn deel van de kabinetsploeg rond te hebben, totdat Henk Kamp zich bedacht en Defensie verkoos boven Vreemdelingenzaken. Die stap opende, op aangeven van Neelie Kroes, de deur voor nieuwkomer Rita Verdonk, destijds nog geen jaar lid van de VVD. Sowieso haalde Zalm graag politiek talent van buiten naar Den Haag; een jaar eerder liet hij Mark Rutte en Melanie Schultz debuteren in het kabinet.