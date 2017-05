Paramaribo maakt zich op voor massaal protest tegen Bouterse

Anderhalf jaar geleden vatte hij in zijn eentje post voor het parlementsgebouw in Paramaribo. In zijn handen droeg de jonge scheikundige Curtis Hofwijks een bordje met daarop 'Weg met Bouta', de bijnaam van president Desi Bouterse. Er werd laconiek op de eenmansactie gereageerd, niet in het minst door het Surinaamse staatshoofd zelf.

Maar het protest tegen het economische wanbeleid van diens regering zwol maand na maand aan. Dankzij de steun van vakbonden en het bedrijfsleven kreeg Hofwijks vorige maand een kleine 10.000 demonstranten op de been. Nu ook de vier grootste oppositiepartijen voor de allereerste keer actief hun achterban hebben gemobiliseerd, maakt de Surinaamse hoofdstad zich vandaag op voor wat de grootste protestmars tegen president Bouterse tot nu kan worden.

Curtis Hofwijks tijdens een manifestatie in Paramaribo. © Pieter Van Maele

Rancuneus "Ik kon de belabberde economische situatie in het land niet langer aanzien. Ik vond dat ik iets moest doen", vertelt Hofwijks (29) over zijn eenmansactie waarmee het eind 2015 allemaal begon. "Eerlijk gezegd had ik wel gedacht dat het allemaal wat sneller op gang zou komen. Het heeft flink wat moeite gekost om de vele ontevreden mensen daadwerkelijk op straat te krijgen. De overheid is de grootste werkgever van het land, veel Surinamers zijn bang voor rancuneuze reacties van hun baas." De dictator in Desi Bouterse is steeds zichtbaarder Curtis Hofwijks De regering-Bouterse reageert inderdaad steeds feller op de aanhoudende protesten. Medio april werden Hofwijks en enkele medestanders hardhandig gearresteerd. Staatsmedia schilderen de protestleiders bijna dagelijks af als 'marionetten van het buitenland'. En voor hun bijeenkomst van vandaag kreeg de oppositie niet eens een vergunning de openbare weg op te gaan. Die vindt daardoor noodgedwongen plaats op een afgesloten privéterrein, ver weg van het parlement. Hofwijks: "De dictator in Desi Bouterse is steeds zichtbaarder. Hij gebruikt wetten uit de koloniale tijd om onze acties onmogelijk te maken. Terwijl net hij het is die in 1980 een staatsgreep heeft gepleegd. Heeft hij daarvoor toen ook een vergunning aangevraagd?" De twintiger meent dat vreedzame betogingen alleen niet zullen volstaan Bouterse te dwingen vervroegde verkiezingen uit te schrijven. "Ik ben waarschijnlijk radicaler dan de rest, maar ik vind dat we het land economisch moeten platleggen, bijvoorbeeld door wegblokkades op te richten. Het is tijd om alles op alles te zetten en Bouterse tot aftreden te verplichten. We proberen het bedrijfsleven ervan te overtuigen dat dit op langere termijn beter is dan doorgaan met deze regering", vertelt Hofwijks.

Rellen Dat de spanning toeneemt, blijkt al uit een mededeling die de inlichtingendiensten vorige week deden. Die zeiden over informatie te beschikken dat de manifestatie van vandaag kan ontaarden in grote rellen. Het valt niet uit te sluiten dat Bouterse zelf aanstuurt op gewelddadige opstootjes, waarna hij de noodtoestand zou kunnen afkondigen en de grondwet tijdelijk wordt opgeschort. Er staat namelijk veel meer op het spel dan zijn politieke carrière. Zou de president moeten aftreden, dan kan hij de krijgsraad niet meer belemmeren door te gaan met zijn berechting als hoofdverdachte van de Decembermoorden. In dat geval dreigt een jarenlange celstraf. Er staat namelijk veel meer op het spel dan zijn politieke carrière Hofwijks: "Er zijn voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat het vandaag niet uit de hand loopt, maar het gevaar bestaat natuurlijk wel. De president heeft belang bij chaos, misschien stuurt hij mensen op ons af. Angst voor Bouterse? Daar heb ik niet eens een klein beetje last van. Veel Surinamers die de dictatuur van de jaren tachtig hebben meegemaakt, zijn bang van die man. Het is aan mijn generatie om op te staan en te doen wat goed is voor het land. Bouterse speelt blufpoker. Hij wil ons doen geloven dat hij de beste kaarten heeft. Maar als we straks het land echt gaan platleggen, kan hij nooit tegen ons op."

Suriname stopt met economisch hulpprogramma Suriname worstelt al twee jaar met een lege schatkist en een torenhoge inflatie, erfenissen van de spilzucht tijdens de eerste ambtstermijn van president Desi Bouterse. De Surinaamse dollar verloor meer dan de helft van zijn waarde. Om de schatkist te spekken werd een jaar geleden een hulpprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) goedgekeurd. In ruil voor pijnlijke besparingen en belastingverhogingen kon Suriname 425 miljoen euro lenen. In die strenge voorwaarden heeft de Surinaamse regering nu echter geen zin meer. Volgens de regering-Bouterse is zij er zelf in geslaagd de economie terug op de rails te krijgen, wat door lokale economen sterk wordt betwijfeld. Zo is de begroting voor 2017 nog niet eens goedgekeurd door het parlement.

