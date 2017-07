Panama Papers kosten premier Pakistan de kop

“Hij is niet langer geschikt om een oprecht parlementariër te zijn, en hij verliest de functie van minister-president”, zei rechter Ejaz Afzal Khan in Islamabad. Dat geldt voor een periode van tien jaar. Sharif maakte kort daarna zijn aftreden bekend. Ook minister van financiën Ishaq Dar werd veroordeeld.

Het hof oordeelde op basis van het rapport van een speciale onderzoekscommissie. Die kwam tot de conclusie dat de familie Sharif niet goed kan verklaren waar haar rijkdom vandaan komt. In de Panama Papers bleek vorig jaar dat de kinderen van Sharif voor zeven miljoen pond (7,7 miljoen euro) aan appartementen hadden gekocht in een sjieke wijk van Londen.

Het onroerend goed was officieel in bezit van een brievenbusmaatschappij op de Britse Maagdeneilanden, die beheerd wordt door het advieskantoor Mossack Fonseca. De administratie van dit kantoor vormt de basis van de Panama Papers, de gelekte informatie over wereldwijde financiële deals die onder meer via Trouw in de publiciteit is gekomen.

Vervalste papieren Eerder deze maand werd al duidelijk dat het onderzoek naar de financiële handel en wandel van de familie Sharif slecht ging aflopen. Papieren die duidelijk moesten maken dat dochter Maryam Sharif niets te maken had met de aankoop van de flats, bleken vervalst. Het was de onderzoekscommissie opgevallen dat de stukken waren geschreven in een lettertype dat nog niet bestond op het moment dat ze volgens de familie opgesteld waren. Sharif is de tweede premier die moet aftreden vanwege de Panama Papers. In april vorig jaar stapte de IJslandse minister-president Sigmundur David Gunnlaugsson al op, omdat uit de gelekte informatie bleek dat zijn belangen ernstig verstrengeld waren met die van de banken in zijn land. Met zijn harde oordeel stort het hooggerechtshof Pakistan in politieke onrust. Sharifs partij, PML-N, moet op zoek naar een interim-premier die de regering kan leiden tot de verkiezingen van volgend jaar. Sharifs dochter Maryam werd gezien als zijn waarschijnlijke opvolger, maar zij is ook verdacht in het corruptie-onderzoek. Sinds de on­af­han­ke­lijk­heid van Groot-Brittannië in 1947 heeft nog geen Pakistaanse regering de rit uitgezeten

Opvolger Pakistaanse en Indiase media noemen nu Sharifs broer Shahbaz als mogelijke nieuwe premier. Hij bekleedt nu die functie in de deelstaat Punjab. Maar het is de vraag of de Pakistanen het zullen accepteren als er weer een lid van de familie Sharif op het hoogste niveau terechtkomt. Het aftreden van Sharif staat in een traditie van politieke onrust en schandalen. Sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1947 heeft nog geen Pakistaanse regering de rit uitgezeten. Staatsgrepen, corruptieschandalen en politieke onrust hebben tot nu toe iedere premier ten val gebracht. Nawaz Sharif leek, tot dit onderzoek, goed op weg om als eerste de vier jaar wel vol te maken. Sharif was twee keer eerder premier van Pakistan. Ook toen moest hij eerder opstappen, in 1999 door een militaire staatsgreep. Lees ook: Wat zijn de Panama Papers?

