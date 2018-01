Palestijnse leider Abbas ziet niets meer in Amerikaanse bemiddeling

‘Jeruzalem is van tafel geveegd door een tweet van mister Trump,’ brieste de Palestijnse president Mahmoud Abbas bij de opening van een tweedaagse conferentie voor Palestijnse organisaties in Ramallah. In een vurige, twee uur durende speech bekritiseerde Abbas het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid onder president Donald Trump.

Hij bezwoer de Verenigde Staten niet langer als bemiddelaar in vredesbesprekingen met Israël te accepteren. Trumps plan om de Palestijnen via verplaatsing van de Amerikaanse ambassade en korting op hulpgelden aan Palestijnse vluchtelingen aan de onderhandelingstafel te krijgen is daarmee mislukt.

Afgelopen maand kondigde Trump aan de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Het kwam hem en zijn regering op veel kritiek te staan. De toch al uit het zicht verdwenen tweestatenoplossing (het idee van een Israëlische en Palestijnse staat die naast elkaar kunnen bestaan) kwam met het plan nog verder onder druk te staan.

Voldongen feit

Naast Trumps plannen bemoeilijken ook binnenlandse politieke ontwikkelingen een terugkeer naar de onderhandelingstafel. Het Israëlische parlement nam onlangs een wet aan die het moeilijker maakt om delen van Jeruzalem af te staan aan ‘een buitenlandse entiteit’ (lees: de Palestijnen). Ook kan het met de nieuwe wet de stadsgrenzen van Jeruzalem zelf opnieuw bepalen. Het doel van de wet lijkt de Palestijnen voor een voldongen feit te stellen en Jeruzalem de facto niet onderhandelbaar te maken.

Abbas sprak met niet-verholen boosheid van een keerpunt in de geschiedenis. ‘Wat moeten we doen als we Jeruzalem kwijtraken? Een staat met Abu Dis als hoofdstad?’ vroeg hij zich af, verwijzend naar de kleine Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, die door de VS is aangeboden als alternatieve hoofdstad van een Palestijnse staat. De kloof tussen de VS en de Palestijnen is na de toespraak van Abbas groter dan ooit. En een hervatting van vredesbesprekingen lijkt daarmee praktisch onmogelijk.

Hoewel nog niet officieel aangekondigd, staat ook korting van Amerikaanse gelden voor de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA (zie kader) op stapel. Bronnen binnen de Trump-regering lekten dat bekendmaking van een korting nog deze week te verwachten valt. Trump zelf tweette: “(…) we betalen de Palestijnen HONDERDEN MILJOENEN DOLLARS per jaar, maar krijgen waardering noch respect.” In steeds meer landen schroeft de huidige Amerikaanse regering hulpgelden terug.