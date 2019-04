Palestijnen slaan Israëlische verkiezingen van achter het hek gade: “Er valt voor ons helemaal niets te kiezen in Israël”

Het vernieuwde Israëlische checkpoint Qalandia ziet er uit als de vertrekhal van een vliegveld. Palestijnen met een biometrisch identificatiebewijs wachten in een steriele, fel verlichte ruimte tot hun gezichten en irissen zijn gescand en de poortjes opengaan. Vanachter gewapend glas kijken jonge Israëlische soldaten toe. Op hun bureau ligt een M-16-geweer.

Alles speelt zich af in een onnatuurlijke stilte die af en toe wordt onderbroken door een ondervraging. Binnen een paar minuten staan de meeste Palestijnen aan de andere kant, waar zij met bussen doorreizen naar hun werk of naar familie in Isra­el. Qalandia ligt naast Jeruzalem en is het grootste Israëlische checkpoint op de Westelijke Jordaanoever.

Niet stemmen

Per dag komen gemiddeld 7000 Palestijnen door Qalandia om in Isra­el te werken in de bouw, de zorg of in hotels. Zij zijn deel van de groeiende anonieme klasse Palestijnen die iedere dag in Israël werken, maar geen stemrecht hebben in het land (zie kader).

Een van hen is Jamila Awad (28), een modern geklede vrouw uit Ramallah die op de postnatale afdeling van het Saint Joseph-ziekenhuis in Jeruzalem werkt. “Ik heb alleen een Palestijns identiteitsbewijs, dus ik mag niet stemmen in Israël. Het maakt me niet veel uit. Zo lang Netanyahu maar niet wint ben ik blij. Ik heb moeite met wat hij doet met de Palestijnen in de Gazastrook.”

Israëlische soldaten bewaken de grens bij Qalandia. © AP

Awad voelt zich geprivilegieerd en is blij met haar werk. Israëlische werkvergunningen zijn zeer gewild op de Westelijke Jordaanoever, het dagloon in Israël is wel twee keer zo hoog en de werkzekerheid is er groter. “Het gaat me goed zo. Ik bemoei me liever niet met politiek.”

Veel Palestijnen die door Qalandia komen om in Israël te werken zijn bevreesd zich uit te spreken over de Joodse staat. Een Israëlische werkvergunning is immers moeilijk te bemachtigen, maar makkelijk te verliezen. Hanin (43), een fitnessinstructrice uit Ramallah, is verontwaardigd. Zij was een dagje in Israël voor een familiebezoek, samen met haar vriendin Tiba (25). Een werkvergunning in Israël heeft ze niet.

Ze neemt geen blad voor de mond, maar wil niet met haar achternaam in de krant. “Ik erken Jeruzalem niet als deel van Israël. Maar ik hoef niet iedere dag door dit checkpoint, zoals veel anderen. Dat is niet te vergelijken. Israël probeert zijn staat aan ons op te leggen.”