Pakistan verliest met Asma Jahangir een prominente activiste voor mensenrechten

De Pakistaanse mensenrechtenactiviste Asma Jahangir, geliefd en gevreesd om haar onverbiddelijke strijd tegen alle vormen van tirannie, is gisteren op 66-jarige leeftijd overleden in de stad Lahore. Haar dochter maakte bekend dat ze is overleden aan een hartaanval. Het nieuws over de dood van Jahangir kwam bij veel Pakistanen hard aan.

Lees verder na de advertentie

Jahangir was een prominente advocaat en mensenrechtenactivist, met een zwak voor minderheden in de verdrukking. Ze streed voor vrouwen die werden bedreigd door moslimextremisten. Ze sprong in de bres voor de christenen toen zij werden beschuldigd van blasfemie - een misdaad volgens de Pakistaanse wet waar de doodstraf op staat - en stelde het machtsmisbruik van het militaire establishment en de geheime diensten veelvuldig en publiekelijk aan de kaak.

Vrij van angst De activiste was altijd duidelijk over wat voor samenleving zij voor ogen had: "Iedereen heeft recht op een waardig leven en geen maatschappij kan zich ontwikkelen tenzij alle individuen vrij zijn van angst en tenminste kunnen genieten van de meest basale politieke rechten." Zij liet het echter niet bij mooie woorden, maar zette zich ook daadwerkelijk in voor haar medeburgers. Deze strijd leverde haar veel vijanden op. In 1983 werd ze gevangengezet vanwege haar strijd voor meer democratie. In 2007 werd ze onder huisarrest geplaatst nadat ze zich verzette tegen het uitroepen van de noodtoestand door de regering. Ook werd ze meerdere malen fysiek aangevallen op straat om haar standpunten.