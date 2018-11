Pakistaanse premier Khan zit tussen twee vuren

“Asia Bibi is geheel veilig op een veilige plek in Pakistan”, verzekerde een woordvoerder, die er aan toevoegde dat een verzoek van moslimextremisten tot herziening van haar zaak in behandeling is. “Als de rechter daarover heeft besloten, kan ze gaan waar ze wil. Als ze naar het buitenland wil, is dat geen probleem.”

Lees verder na de advertentie

Maar in werkelijkheid laveert de Pakistaanse premier Imran Khan in deze explosieve kwestie al dagen omzichtig tussen binnen- en buitenlandse druk. Want westerse regeringen, kerken en mensenrechtenorganisaties uiten al jaren kritiek op Pakistans strenge verbod op godslastering, en dringen aan op vrijlating van Asia Bibi. Dit terwijl premier Khan zich op dit moment slecht kan veroorloven om het Westen tegen zich in het harnas te jagen, omdat zijn regering in geldnood zit. De oud-cricketvedette, die pas sinds enkele maanden premier is, heeft het Internationaal Monetair Fonds net om miljarden euro’s aan noodleningen gevraagd.

Tegelijk staat Khan onder zware binnenlandse druk om Bibi niet te laten vertrekken. Want islamistische extremisten verwerven de laatste jaren steeds meer invloed in Pakistan. Zo weet de kleine, maar groeiende radicaal-religieuze partij Tehreek-e-Labaik (heel vrij vertaald Beweging voor de Onderwerping aan Allah) af en toe massa’s de straat op te krijgen voor betogingen tegen godslastering.

Moeder van vijf kinderen Toen het hooggerechtshof vorig week de eerdere veroordeling van Bibi voor blasfemie ongedaan maakte, was het ook Tehreek-e-Labaik dat samen met andere radicale groepen opriep tot straatprotesten. Woedende betogers wierpen in grote steden brandende barricades op, staken poppen in brand die Bibi verbeelden en raakten slaags met de oproerpolitie. “Hang Asia Bibi op!” werd er gescandeerd. Om een einde te maken aan de rellen beloofde Khans regering de protestleiders dat hen niks in de weg zou worden gelegd bij een verzoek tot herziening van Bibi’s vrijspraak. Ook zegden de autoriteiten toe dat de christelijke vrouw hangende de procedure niet zou worden vrijgelaten. De radicale groep roept haar aanhangers op om de rechters die Bibi vrijspraken, te vermoorden. Ook dreigt ze het land opnieuw lam te leggen met protesten Maar ondanks die belofte werd de inmiddels 53-jarige Bibi, moeder van vijf kinderen, gisteren toch vrijgelaten uit een gevangenis in de stad Multan en overgebracht naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Volgens de autoriteiten is zij daar op een geheime plek ondergebracht om haar te beschermen. Kennelijk voelde Khan zich hiervoor sterk genoeg in zijn pokerspel met de conservatieven. Maar in hoeverre Bibi nu echt vrij is om te gaan en te staan waar ze wil, en of ze Pakistan kan verlaten, was gisteren nog onduidelijk. En conservatieve moslimleiders reageerden gisteren laaiend. “De machthebbers laten hiermee zien hoe oneerlijk ze zijn”, aldus een woordvoerder van Tehreek-e-Labaik. De radicale groep roept haar aanhangers op om de rechters die Bibi vrijspraken, te vermoorden. Ook dreigt ze het land opnieuw lam te leggen met protesten.

Lees ook: