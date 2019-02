Öztürk overweegt aangifte tegen PVV-Kamerlid na ruzie in parlement

Tijdens het debat zwaaide Öztürk met printjes van mediaberichten waaruit zou blijken dat De Graaf fraude heeft gepleegd. Dat schoot de PVV’er in het verkeerde keelgat: “Zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dan ben je van mij!”, riep De Graaf het Denk-Kamerlid toe, gevolgd door: “Afgelopen, klaar, en nou in de hoek!” Toen De Graaf even later het spreekgestoelte verliet, riep Öztürk hem na: “Ga lekker naar huis!”

Öztürk besloot donderdagavond aangifte te doen vanwege bedreigingen die hij na de ruzie ontving. Op sociale media kreeg Öztürk reacties als: ‘Die kotsturk mag nog blij zijn, als hij dat tegen mij gezegd dan had hij een paar weken door een rietje kunnen eten’. Öztürk onderzoekt nog of hij aangifte kan doen tegen zijn collega-Kamerlid. In principe geldt parlementaire immuniteit voor Kamerleden en bewindslieden: voor wat zij in de Kamer zeggen kunnen zij niet worden vervolgd.

Machiel de Graaf heeft inmiddels excuses aangeboden voor zijn woorden: “Ik ben die man zo spuugzat, dat ik iets te felle bewoordingen parlementair heb gebruikt.” Öztürk heeft geen excuses gemaakt.

Vervelend gevoel Kamervoorzitter Khadija Arib wist zich tijdens de aanvaring geen raad met de kemphanen. Ze vroeg zich hardop af wat ze met de situatie aan moest. “Ik ben blij dat jullie niet naast elkaar zitten.” Een dag later zei Arib dat ze een vervelend gevoel had overgehouden aan het debat. “De betreffende Kamerleden zijn zelf medeverantwoordelijk voor de sfeer en het aanzien van de Kamer.” Het is niet de eerste keer dat Arib haar zorgen uitspreekt over de omgangsvormen in de Kamer na een aanvaring tussen Denk- en PVV-Kamerleden. De Graaf en Öztürk hadden het al vaker aan de stok. Zo vroeg Öztürk zich in 2016 af waarom de PVV het land niet verlaat en waarom De Graaf niet ‘opdondert’. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september hadden Tunahan Kuzu en PVV-leider Geert Wilders een soortgelijke woordenwisseling. “Dit is niet uw land, Turkije is uw land”, bitste Wilders zijn collega-fractievoorzitter toe, omdat die had gezegd dat Nederlanders die niet met diversiteit kunnen omgaan, moeten ‘oprotten’. Vanwege die aanvaring riep Arib tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen de Kamerleden op zich een beetje in te houden.

Presidium Denk heeft een brief geschreven naar het presidium, waarin de Kamervoorzitter- en ondervoorzitters zitting hebben. Daarin schrijft de fractie dat ze vindt dat Arib adequater had moeten optreden door De Graaf vermanend toe te spreken en door hem het woord te ontnemen. Denk wil dat De Graaf desnoods na zijn politieke carrière vervolgd wordt. Het is maar de vraag of Kamerleden van de PVV en Denk een volgende keer op de tong zullen bijten. Het filmpje van de aanvaring tussen Öztürk en De Graaf is het best bekijken filmpje van de afgelopen tijd op de facebookpagina van Denk, en de reacties van kijkers zijn vaak laaiend enthousiast. Aan de andere kant is de aanvaring voor PVV-sympathisanten op sociale media het zoveelste bewijs dat er niets deugt aan Denk.

