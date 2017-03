Overzicht: Restzetel voor de PvdD, voorkeursstemmen en D66 favoriet bij expats

Restzetel blijft bij PvdD Lees verder na de advertentie De laatste restzetel blijft in handen van de Partij voor de Dieren. 50plus hoopte hier nog kans op te maken, maar uit de voorlopige uitslag van de ANP Verkiezingsdienst blijkt dat die partij 7462 stemmen tekort komt. De nieuwe PvdD-fractie houdt nu vijf zetels, 50plus vier.

D66 en VVD favoriet expats D66 en VVD hebben bij de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer de meeste steun gekregen van Nederlandse stemmers in het buitenland. Ruim 14.000 mensen brachten hun stem per brief uit op D66 (23,5 procent), een fractie minder koos voor de VVD (23,1 procent). Ruim 10.000 gaven hun stem aan GroenLinks. PvdA en PVV kregen beide 8 procent van de stemmen.

Opkomst op 80,8 procent Met 99,9 procent van de stemmen geteld is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag uitgekomen op 80,8 procent. Van drie gemeenten ontbreekt de telling nog. Van de bijna 13 miljoen kiesgerechtigden hebben er ruim 10,4 miljoen een geldige stem uitgebracht. Een kleine 29.000 mensen stemden ongeldig en bijna 15.000 blanco. Bij de verkiezingen in 2012 was de opkomst 74,6 procent.

Lilianne Ploumen alsnog in de kamer Lilianne Ploumen, in het huidige kabinet minister van ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA, komt alsnog in de Tweede Kamer. Ploumen stond op de tiende plaats, en zou dus net buiten de boot vallen: de PvdA behaalde negen zetels. Haar plek gaat ten koste van William Moorlag. Ploumen zegt er naar uit te kijken in de Tweede Kamer plaats te nemen. Voor GroenLinks is Isabelle Diks (nummer 19) met voorkeursstemmen gekozen, ten koste van Lisa Westerveld.

Rutte bij de paus Demissionair premier Rutte gaat volgende week op bezoek bij de paus. Franciscus ontvangt de 27 EU-leiders die bijeen zijn voor een bijzondere top. Het is de tweede keer dat Rutte het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk ontmoet.

