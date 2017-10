Overleg over Brexit in impasse

Het hoge woord is eruit: 'impasse', op z'n Frans uitgesproken. De brexit-onderhandelingen tussen Londen en Brussel zijn de afgelopen week nauwelijks vooruitgekomen en op één punt zelfs vastgelopen: de financiële eindafrekening voor de Britten. "We hebben daarin het stadium van een impasse bereikt, en dat is zorgelijk", zei de hoofdonderhandelaar namens de 27 EU-landen, de Fransman Michel Barnier, aan het einde van de vijfde overlegronde in Brussel. "We hebben nergens grote stappen voorwaarts gezet", zo vatte hij de hele week samen.

De afsluitende persconferenties van Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis beginnen inmiddels een déjà-vu-gevoel op te roepen: Barnier die ongeduld en teleurstelling uitstraalt, naast een iets flegmatiekere Davis die zegt dat de onderhandelingen wel degelijk voortgang boeken, zij het dat de EU zich wel iets flexibeler mag opstellen.

'Voldoende vooruitgang' Volgende week brengt Barnier verslag uit aan alle regeringsleiders tijdens hun top in Brussel. Hij zal daar vaststellen dat er nog geen sprake is van de 'voldoende vooruitgang' die nodig is voor de tweede fase van de onderhandelingen, over de toekomstige (handels)betrekkingen. Eerder dit jaar was de inzet nog dat die doorbraak tijdens de aanstaande oktober-top kon worden bereikt. Van de drie hoofdonderdelen van de eerste fase, over de urgentste scheidingszaken, is maar op één terrein sprake van gestage vooruitgang: de burgerrechten van de ongeveer drie miljoen niet-Britse EU-burgers in het VK, en de ongeveer miljoen Britten elders in de EU. Over die kwestie is deze week druk onderhandeld. Grootste pijnpunt voor Londen blijft de toekomstige zeggenschap van het Europees Hof van Justitie over de rechten van de drie miljoen.