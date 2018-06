Overleg ontspoort door blokkade Italië

Conte, die zijn debuut maakt op een EU-top, eiste van de overige landen dat ze meer toezeggingen deden over solidariteit met Italië. De nieuwe, populistische regering in Rome ­weigert nog langer schepen met migranten in de Italiaanse havens en verwijst die door naar andere EU-landen.

Lees verder na de advertentie

Conte dreef de zaak zelfs zo op de spits dat hij zijn blokkade doortrok naar alle slotconclusies, ook over de andere onderdelen van de top. Dat waren onder meer veiligheid en defensie en een steunbetuiging aan de Nederlandse opstelling tegenover Rusland in de MH17-nasleep.

Naar verluidt veroorzaakte de Italiaanse opstelling grote irritatie bij de andere re­ge­rings­lei­ders

Grote irritatie Naar verluidt veroorzaakte de Italiaanse opstelling grote irritatie bij de andere regeringsleiders.Een dergelijke blokkade op een Europese top is zeldzaam. De persconferentie van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en raadsvoorzitter Donald Tusk werd afgelast omdat ze formeel niets hadden te melden. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron deed te elfder ure verwoede pogingen om samen met Conte aan een tekst te sleutelen waarin die zich wel kon vinden. In de marges van de top circuleerde een voorstel over ‘gecontroleerde centra’ op EU-grondgebied (maar niet in Italië) waar migranten heen worden gestuurd. Daarbij zouden ook de Italiaanse wensen worden gehonoreerd over solidariteit tussen landen, een snelle beslissing over iemands kans om asiel te krijgen in de EU en een even kordaat terugstuurbeleid. De details worden waarschijnlijk pas in de loop van vandaag bekend.

Migratiekwestie is allesbepalend Een andere hoofdrolspeler is de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij staat onder grote druk van haar Beierse coalitiegenoot en zusterpartij CSU om strengere migratie-afspraken mee te nemen uit Brussel, anders dreigen Beierse bestuurders migranten aan de Duitse zuidgrens tegen te houden. Overeenstemming is er wel over de noodzaak de irreguliere migratie vanuit Afrika tot staan te brengen. ‘De inspanningen om mensensmokkelaars die vanuit Libië of elders opereren tegen te houden, moeten verder worden geïntensiveerd’, zo staat in de ontwerp-slotconclusies. Merkel noemde de migratiekwestie allesbepalend voor de toekomst van de EU. Premier Rutte wilde, zoals gebruikelijk, dergelijke grote woorden voor deze top niet gebruiken. “Ik ben nu bijna acht jaar op dit soort toppen, en ze zijn bijna allemaal ‘erop of eronder’. Ik kan daar nooit zoveel mee.”

Lees ook: