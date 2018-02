Oude wet over majesteitsschennis gaat sneuvelen in Tweede Kamer

Het linkse Britse dagblad The Guardian stak deze week de verbazing niet onder stoelen of banken. Hoe kan het, zo vroeg het dagblad zich af, dat een zo liberaal land als Nederland pas nu nadenkt over de vraag of het nog van deze tijd is dat iemand vijf jaar gevangenisstraf riskeert als hij de koning beledigt?

Wellicht is dat binnenkort verleden tijd. Vandaag behandelt de Tweede Kamer een initiatief-wetsvoorstel van D66-Kamerlid Kees Verhoeven dat de artikelen in het Wetboek van Strafrecht rond de belediging van het staatshoofd - en van een staatshoofd van een bevriend land - schrapt. Als het aan Verhoeven ligt kan de koning voortaan zelf een klacht indienen wanneer hij zich beledigd voelt. En volgens deze initiatiefwet hadden bijvoorbeeld demonstranten tegen de Vietnam-00rlog destijds niet 'Johnson molenaar' hoeven roepen, toen zij bedoelden 'Johnson moordenaar'.

Koning Gorilla Het beruchtste voorbeeld van gevangenisstraf voor majesteitsschennis is wellicht socialistenvoorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij noemde koning Willem III koning Gorrilla en verweet hem 'niet veel werk van zijn baantje te maken'. In het geschrift van Domela Nieuwenhuis volgden een aantal blanco pagina's waar de verdiensten van het staatshoofd hadden moeten staan. De politicus kreeg een half jaar gevangenisstraf en werd bij zijn achterban extra populair als martelaar voor de goede zaak. Nog in 2013 veroordeelde de rechter de man die bekend werd als de waxinelicht-gooier. Niet alleen voor het schade toebrengen aan de Gouden Koets, maar ook voor majesteitsschennis. Hij kreeg vijf maanden, ondanks dat de man duidelijk verward was. Vorig jaar was de laatste zaak in dit verband: het Openbaar Ministerie zag uiteindelijk echter af van vervolging van een man, die 'fuck de koning' geroepen had. Verhoeven vindt de huidige wet niet meer van deze tijd. Vooral de duur van de maximumstraf is hem een doorn in het oog.