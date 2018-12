Oude rot William Barr (68) moet Trump tegen Mueller beschermen

William Barr (68) is net als de door Trump weggestuurde Jeff Sessions een voorstander van streng straffen. Maar in tegenstelling tot Sessions zal Barr, als de Senaat de voordracht goedkeurt, vrij zijn om het toezicht over te nemen op het onderzoek naar het doen en laten van de president door speciaal aanklager Robert Mueller. In interviews en artikelen heeft hij laten merken dat hij van dat onderzoek geen hoge pet op heeft.

Trump droeg Barr vandaag voor, de dag dat politiek Washington in gespannen afwachting was van meer nieuws van Mueller. De aanklager moest voor het einde van de dag aan rechters rapporteren over twee vroegere medewerkers van Trump. Voormalig advocaat Michael Cohen verdient strafvermindering volgens Mueller, omdat hij goed heeft meegewerkt, maar ex-campagnevoorzitter Paul Manafort heeft het verbruid door in strijd met de afspraken onwaarheden te vertellen over de dingen die Mueller onderzoekt.

Welke dingen dat precies zijn, daarover zou Mueller een tip van de sluier kunnen oplichten. Maar in een eerdere rapportage, over voormalig adviseur nationale veiligheid Michael Flynn, waren de details zwart gemaakt.

Trump kende Barr niet, zei hij vandaag, maar ‘hij was vanaf dag één mijn eerste keus’. Amerikaanse media vernamen van bronnen in het Witte Huis dat hij Barr koos op basis van diens mening over het Rusland-onderzoek. Barr had zijn instemming betuigd met Trumps beslissing in 2017 om FBI-directeur James Comey te ontslaan.

Gratie De benoeming van speciaal aanklager Mueller, die daarvan een rechtstreeks gevolg was, heeft Barr geen heksenjacht genoemd, zoals Trump vandaag weer deed, maar net als de president vindt hij dat te veel van Muellers medewerkers Democraten zijn. En net als veel Republikeinen ziet hij meer reden om te onderzoeken of Hillary Clinton tijdens haar ministerschap van buitenlandse zaken Amerikaanse belangen heeft verkwanseld aan een Russische onderneming, in ruil voor giften aan de Clinton Foundation. Voor het Mueller-onderzoek ook niet onbelangrijk is dat Barr in het verleden heeft laten zien ruim te denken over de presidentiële bevoegdheid gratie te verlenen. Trump heeft de mogelijkheid opengehouden om op die manier bondgenoten te helpen. In 1992 was Barr ook minister van justitie. Mede op zijn advies schold toenmalig president George H.W. Bush een ex-minister en enkele hoge ambtenaren hun straf kwijt voor een illegaal complot waarbij geld naar Nicaraguaanse rebellen en wapens naar Iran gingen.

