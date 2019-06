Oud-president Morsi van Egypte overlijdt in de rechtszaal

Ooggetuigen melden dat Morsi vlak voor zijn dood zo’n twintig minuten aan het woord was geweest in de rechtszaal. Op een gegeven moment zou de oud-president van Egypte opgewonden zijn geraakt en flauw zijn gevallen. Hij is daarna naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed.

Morsi (67) was ongeveer een jaar lang president van Egypte. In 2013 werd hij als kandidaat van het Moslimbroederschap tot president verkozen tijdens de eerste vrije verkiezingen na de dictatuur van zijn voorganger Hosni Mubarak. Die laatste was tientallen jaren aan de macht.

Het leger schoof Morsi in 2013 opzij na massale demonstraties tegen zijn bewind. Er was veel onvrede omdat het economische herstel in het land uitbleef en hij dreigde per decreet te gaan regeren. Daarna kwam generaal Abdul Fatah al-Sisi aan de macht.

Na zijn afzetting werd hij veroordeeld tot een celstraf voor de moord op demonstranten tegen zijn bewind. In 2015 kreeg Morsi de doodstraf voor het organiseren van ontsnappingen uit gevangenissen, maar het Egyptische hof van cassatie oordeelde later dat die zaak over moest worden gedaan.

Morsi zou vandaag in de rechtbank zijn geweest vanwege een spionagezaak. Dat had te maken met vermeende contacten met de Palestijnse Hamas-beweging.

