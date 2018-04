Oud-president Lula is niet van plan zichzelf bij de politie aan te geven

Hij heeft zich met een aantal aanhangers teruggetrokken in het hoofdkwartier van de metaalbewerkersbond in São Bernardo do Campo. In deze voorstad van São Paulo was een helikopter klaargezet om Lula naar een gevangenis in Curitiba te brengen.

Een federale rechter gelastte dat Lula zich uiterlijk om vijf uur 's middags lokale tijd zou melden bij het hoofdkantoor van politie in de zuidelijke stad Curibita, om daar te beginnen aan het uitzitten van een gevangenisstraf van twaalf jaar. Het hof oordeelde in 2016 dat verdachten aan hun gevangenisstraf moeten beginnen als hun eerste beroep tegen een veroordeling is afgewezen.

Lula heeft nog een beroep lopen tegen het vonnis en mocht de uitspraak tot nu toe in vrijheid afwachten. Maar woensdag gelastte het hooggerechtshof in Brazilië met zes tegen vijf stemmen dat Lula onmiddellijk de gevangenis in moet. Zijn advocaten hebben op het laatste moment nog een verzoek ingediend om Lula het hoger beroep toch in vrijheid te mogen laten afwachten.