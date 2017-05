Oud-minister Varoufakis schreef een bijzonder en smeuiig boek

Mocht iemand in Europa de hoop hebben gehad dat Gianis Varoufakis zich na zijn korte ministerschap in 2015 zou terugtrekken in een Grieks klooster, dan komt die bedrogen uit. De oud-minister van financiën, aan wie voor altijd het woord 'flamboyant' kleeft, laat geen gelegenheid onbenut om zijn mening te spuien over de Brexit of de Franse presidentsverkiezingen. Deze week verschenen zijn memoires over de crisis van twee jaar geleden, toen een 'Grexit' uit de eurozone nabij was.

In een eindeloze reeks eurogroep-crisisvergaderingen, geleid door Jeroen Dijsselbloem, probeerde Varoufakis tevergeefs de verkiezingsbelofte van de radicaal-linkse Syriza-partij van Alexis Tsipras werkelijkheid te maken. Tsipras had het volk beloofd dat de dagen van die vermaledijde 'troika' geteld zouden zijn als hij de verkiezingen won. Toen hij Grieks premier was, stuurde Tsipras de hoogleraar economie Varoufakis naar het front in Brussel. Die zou het ministerschap 162 dagen volhouden.

Volwassenen De titel van zijn boek is alvast schitterend: 'Adults in the Room' (Volwassenen in de kamer) verwijst naar een opmerking van IMF-directeur Christine Lagarde uit juni 2015. Volgens haar was een serieus debat over de Griekse crisis alleen mogelijk met zulke 'volwassenen' - een subtiele uithaal naar het vermeende amateurisme van de Griekse onderhandelaars. Varoufakis is een kleuter, zei Lagarde eigenlijk. Varoufakis is een kleuter, zei Lagarde eigenlijk 'In dit striemende, persoonlijke verslag blaast de wereldberoemde econoom Varoufakis het deksel af van Europa's verborgen agenda en legt hij bloot hoe het er werkelijk aan toe gaat in de galerijen van de macht', zo prijst de uitgever de memoires aan. 'Ondanks de massale steun van het Griekse volk en de simpele logica van zijn argumenten wist hij slechts de woede te wekken van Europa's politieke, financiële en media-elite'. Degenen die erbij waren, komen waarschijnlijk tot een andere woordkeus. Twee jaar geleden ontstond een rel toen bleek dat de Griek heimelijk de vertrouwelijke eurogroep-vergaderingen opnam -- een beetje alsof een Nederlandse minister dat doet tijdens de wekelijkse ministerraad zonder dat zijn collega's dat weten. Met dergelijke fratsen verspeelde Varoufakis alle vertrouwen. Los daarvan hadden collega-ministers snel genoeg van zijn ellenlange, hoogdravende toespraken tijdens crisisvergaderingen waarin het juist op daadkracht aankwam. Geen enkel moment leek Varoufakis te beseffen dat die andere ministers ook verantwoording moesten afleggen, aan hún democratieën. Sinds Varoufakis' roemloze aftocht staan ze op goede voet met diens minder ijdele opvolger, Efklidis Tsakalotos. Hoe dan ook: het is zeer ongebruikelijk dat politici, zeker Griekse, hun persoonlijke belevenissen zo gedetailleerd en smeuiig opdienen. In die zin is 'Adults in the room' een bijzonder boek.

