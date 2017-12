Oud-minister Hillen liet anderen de corruptie binnen Defensie oplossen

Oud-minister van defensie Hans Hillen (CDA) had weinig behoefte zich te bemoeien met de omvangrijke corruptie die in 2010 bij zijn departement opdook. “Ik was een relatieve buitenstaander”, zo schetste Hillen zijn rol dinsdag voor de rechtbank Rotterdam. De als getuige opgeroepen ex-bewindsman liet de stevige inbreuk op de integriteitsregels over aan de ambtelijke top en beperkte zich tot het afleggen van verantwoording in de Tweede Kamer.

Elf verdachten, onder wie vier defensieambtenaren, staan momenteel voor de rechter. Zij worden er van verdacht onder één hoedje te hebben gespeeld met een aantal autobedrijven, waaronder auto-importeur Pon. Hoofdverdachte is defensiemedewerker Jacques H. Hij wordt ervan verdacht zich als beleidsmedewerker mobiliteit te hebben laten omkopen in ruil voor een voorkeurspositie bij de aanbesteding van de levering van auto’s voor defensie.

Dat H. gedurende een lange periode zijn gang kon gaan, heeft Hillen achteraf wel verbaasd. De minister kende hem niet persoonlijk maar verklaarde dinsdag over de verdachte: “H. stond goed bekend, de verhouding met de meeste medewerkers was goed en hij was een prettige collega en leverde service.” En ook toen Hillen vroeg naar de functioneringsgesprekken met H. gingen er geen alarmbellen rinkelen.

Opvallend tijdens het verhoor van Hillen was dat er in zijn periode bij Defensie nauwelijks over in­te­gri­teits­re­gels werd gesproken.