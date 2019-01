Oud-Kamervoorzitter Dick Dolman (83) overleden

Eli Asser, journalist en schrijver van beroemde televisieseries als ‘‘t Schaep met de 5 Pooten’ en ‘Citroentje met suiker’, is vrijdagnacht op 96-jarige leeftijd overleden in zijn geboortestad Amsterdam. Hij is in zijn slaap heengegaan, zo bevestigde zijn dochter Hella de Jonge zondag in haar lezing tijdens de Holocaustherdenking in Zaandam.