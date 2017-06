Oud-Kamerleden kunnen het nooit goed doen

Thierry Baudet, het nieuwe Kamerlid van Forum voor Democratie, heeft hier zo zijn eigen gedachten over. Hij twitterde de nieuwe baan van Wolbert met de toevoegingen: 'partijkartel' en 'baantjescarrousel'. De verdachtmaking van Baudet: het oud-Kamerlid dankt haar nieuwe functie aan vriendjespolitiek. Op Twitter vatte iemand zijn gedachtegang als volgt samen: 'Kamerlid krijgt nieuwe baan: baantjescarrousel! Kamerlid krijgt geen nieuwe baan: wachtgeld! Kamerlid blijft Kamerlid: plucheplakker!'

Arme politici. Ze kunnen het ook nooit goed doen. Oud-Kamerleden en -bewindslieden liggen onder het vergrootglas van kritisch Nederland. Ze zitten toch niet de hele dag thuis op de bank dankzij het door de gemeenschap opgehoeste wachtgeld?

Het Parool interviewde onlangs enkele PvdA'ers die als gevolg van de dramatische verkiezingsuitslag hun kamer in de Kamer konden leegruimen. Rode draad: de klap was keihard aangekomen. Ahmed Marcouch, nummer 13 op de kandidatenlijst: "Ik was even gedesoriënteerd. Je hele systeem moet een beetje afkicken. Ik werd niet meer elk uur van de dag gebeld, ik kreeg geen brieven van de regering meer in mijn mail." Marith Volp, nummer 14: "Het was alsof ik met 120 kilometer per uur reed en ineens stilstond. De afgelopen jaren heb ik op vijf uur slaap per nacht geleefd, nu voelde ik ineens hoe verschrikkelijk moe ik was." En Jeroen Recourt, nummer 23: "Mijn pasje voor het Tweede Kamergebouw deed het meteen niet meer. Het voelt een beetje als een scheiding."

Een ministerschap of staats­se­cre­ta­ri­aat doet het beter op je cv dan het Ka­mer­lid­maat­schap

CV Politici krijgen na hun vertrek van het Binnenhof drie maanden de tijd om op adem te komen. Daarna begint, willen ze in aanmerking komen voor de (in 2012 versoberde) wachtgeldregeling, de onvermijdelijke sollicitatieplicht. Oud-minister Gerd Leers (CDA) opende in 2013 een uitzendbureau om voormalige politici weer aan werk te helpen: GP-Staffing, voor 'government professionals'. Leers meldde al snel dat er 'vele tientallen' geïnteresseerden waren, overigens zonder namen te noemen. Wat de bemiddeling van Leers uiteindelijk heeft opgeleverd, is onduidelijk. Een telefoniste meldt dat het uitzendbureau nu 'in ruste' is. Vorig jaar publiceerde minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken een overzicht van oud-bewindslieden en -Kamerleden die vanaf september 2012 op zoek gingen naar ander werk. Wat blijkt: een ministerschap of staatssecretariaat doet het beter op je cv dan het Kamerlidmaatschap. Tien van de veertien bewindspersonen hadden binnen een jaar een andere baan. Van de Kamerleden lukte dat 26 van de 48.

Blanco Of de onlangs afgezwaaide Kamerleden beter scoren, valt nog te bezien. Sharon Gesthuizen (SP) heeft in ieder geval al meerdere banen, waaronder voorzitter van de branchevereniging kinderopvang. Partijgenoot Farshad Bashir heeft een eigen internetsite om zich in de kijker te spelen. Kamervoorzitter Khadija Arib zei bij het afscheid tegen Bashir: "Ik vind uw website wel symbolisch. Voor wie hem niet kent: daar staat helemaal niets op. Compleet blanco! U kunt dus nog alle kanten op." Inmiddels heeft Bashir zich gevestigd als zelfstandig belastingadviseur. Dat geldt ook voor Roland van Vliet (ex-PVV), die overigens heeft gesolliciteerd bij de Algemene Rekenkamer. Of hij die baan krijgt, is onzeker. PvdA-senator Esther-Mirjam Sent maakt de meeste kans. PvdA'er Volp werkt een dag per week als huisarts, wat ze ook als Kamerlid deed. SP'er Eric Smaling meldt: "Ik had een maand nodig om bij te komen van de schok, ben nu wel met wat dingen bezig. Verder profiteren mijn oude moedertje, de fitness, de boekhandel, de bioscoop en de slijter van mijn teveel aan vrije tijd."

Goed terechtgekomen na de Tweede Kamer 1.Arno Visser, VVD (Rekenkamer) 2.Kees Vendrik, GroenLinks (ex-Rekenkamer, Triodos) 3.Francine Giskes, D66 (Rekenkamer)

