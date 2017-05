Oud-dictator Manuel Noriega (83) van Panama overleden

In Panama is voormalig dictator van het land Manuel Noriega op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de huidige president Juan Carlos Varela op zijn Twitter-account.

Noriega regeerde Panama van 1983 tot 1989 en maakte het Zuid-Amerikaanse land tot een centrum voor drugshandel en witwaspraktijken. Tot hij in december 1989 bij een Amerikaanse militaire interventie gevangen werd genomen.

Zijn eigenlijke functie in Panama was Hoofd van de Panamese Defensiemacht (PDF), maar hij verkreeg de leiding over het land nadat toenmalig dictator Omar Torrijos bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam.

Samenwerking met CIA Noriega werkte van eind jaren vijftig tot in de jaren tachtig samen met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Een Amerikaanse senaatscommissie concludeerde later dat generaal Noriega de buitenlandse politiek van de VS manipuleerde terwijl hij als alleenheerser en vooral als drugscrimineel in de weer was. Noriega kwam pas eind jaren tachtig bij de Amerikaanse justitie als drugsbaron in beeld. Dat vormde de aanleiding voor de Amerikaanse inval in 1989. Noriega vluchtte eerst de ambassade van Vaticaanstad in, maar gaf zich begin januari 1990 aan de Amerikaanse bezetters over. Hij werd als krijgsgevangene afgevoerd. Tekst gaat verder na onderstaande Tweet.

Herboren christen In 1992 kreeg Noriega in Florida veertig jaar cel wegens drugssmokkel en witwassen. Hij werd in 2007 vrijgelaten, maar moest zich toen ook nog voor de rechter in Frankrijk en Panama verantwoorden. Hij keerde uiteindelijk in september 2011 naar Panama terug, waar hij nog twintig jaar cel wegens moord moest uitzitten. Noriega heeft uitvoerig spijt over zijn daden betuigd, en hij stelde een herboren christen te zijn geworden. Hij overleed in de gevangenis, nadat hij die eerder dit jaar tijdelijk mocht verlaten voor een operatie vanwege een hersentumor. Medici hielden Noriega sinds 7 maart in een kunstmatige coma.

