Ortega haalt bakzeil na dagen van gewelddadig protest in Nicaragua

De protesten begonnen woensdag, toen de regering-Ortega een decreet goedkeurde waardoor per 1 juli pensioenen worden verlaagd en de inkomstenbelasting stijgt. Onmiddellijk gingen honderden gepensioneerden de straat op. Duizenden sympathisanten voegden zich bij hen, vooral studenten en arbeiders. De autoriteiten zetten televisiezenders die over de protesten berichtten op zwart.

Ortega, een voormalig marxistisch guerrillero, was in de jaren tachtig al een termijn president van Nicaragua, en is sinds 2007 continu aan de macht. Hij bracht zijn land het afgelopen decennium een periode van stabiele economische groei, maar in de tussentijd trok hij veel macht naar zich toe. Zijn echtgenote Rosario Murillo is zijn vicepresident.

Criminele bendes Volgens Ortega zijn de financiële ingrepen noodzakelijk om de begroting rond te krijgen, maar zaterdag begon hij al te bewegen. In overleg met het bedrijfsleven wilde hij nog eens naar de maatregelen kijken, zei hij. Dat wees de uitnodiging af, zolang Ortega demonstranten zo hard aanpakte en de media onderdrukte. Ondernemers riepen Ortega wel op om een einde te maken aan de onrust. Ook de paus en de Amerikaanse regering drongen daarop aan. Tijdens zijn publieke optreden leek de president het optreden van zijn veiligheidstroepen juist te legitimeren. Volgens hem zijn de demonstranten geïnfiltreerd door criminele bendes die door 'minderheidsbelangen' zouden zijn ingehuurd. "Er zijn geen woorden voor wat er in ons land gebeurt", aldus Ortega. "De jongeren weten niet eens door welke partij ze gemanipuleerd worden. Bendeleden voegen zich in de demonstraties van de jongeren en criminaliseren de protesten."