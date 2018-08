Orbán en Salvini zijn vrienden, maar Boedapest en Rome niet

“Hongarije heeft bewezen dat migranten kunnen worden tegengehouden op het vasteland”, aldus Orbán. “Salvini heeft bewezen dat migranten ook op zee kunnen worden tegengehouden.” Op voorspraak van de Italiaanse minister zijn de afgelopen maanden geregeld schepen met migranten geweigerd in Italiaanse havens.

De coalitiegenoot van Salvini’s Lega, de Vijfsterrenbeweging, was minder gelukkig met het vriendelijke Milanese onderonsje met Orbán. Die anti-establishmentpartij is juist zeer kritisch over het beleid van Boedapest, dat weigert mee te werken aan de gelijkelijke verspreiding van asielzoekers over de hele Europese Unie. Daardoor moeten vooral de landen aan de Middellandse Zee de migranten opvangen.

In een interview met de Italiaanse krant La Stampa zei vicepremier Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging maandag dat de EU-subsidiekraan naar Hongarije moet worden dichtgedraaid als de regering-Orbán blijft weigeren landen als Italië te hulp te schieten met de opvang van asielzoekers.

De Vijfsterrenbeweging liet eind vorige week dan ook aan het parlement weten dat de ontmoeting tussen Salvini en Orbán geen officieel regeringskarakter heeft.

