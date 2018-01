Opzienbarende AIVD-hack in Rusland was volstrekt legaal

We kunnen het lang hebben over de ruimte die de oude Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten biedt en de nieuwe zogenoemde Sleepwet die in mei aanstaande van kracht wordt, maar feit is dat binnen beide kaders de opzienbarende infiltratie bij de Russische hackgroep Cozy Bear volstrekt geoorloofd is.

Lees verder na de advertentie

Op basis van vage bewoordingen kan al toestemming worden verkregen Bart Jacobs, hoogleraar digital security

Volgens Bart Jacobs, hoogleraar digital security van de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft de AIVD van te voren wel toestemming moeten vragen aan het ministerie van binnenlandse zaken. In die periode was dat minister Ronald Plasterk. “De minister kan daartegen geen enkel bezwaar hebben gehad. Waarschijnlijk is als algemene reden opgevoerd dat er in Rusland activiteiten plaatsvonden die de belangen van Nederland aantasten, of die van haar bondgenoten. Op basis van zulke vage bewoordingen kan al toestemming worden verkregen. En als de dienst dan na de digitale inbraak andere en grotere feiten aantreft (de Russische aanval op de Amerikaanse bestanden in dit geval, red), is dat alleen maar mooi meegenomen.”

Het is, zegt Jacobs, alsof de politie een pand mag binnenvallen voor het oprollen van een wietplantage, maar eenmaal binnen op een compleet xtc-lab stuit. Het resultaat wordt er alleen maar beter van.