Trump is optimistisch over het slagen van de nieuwe zorgwet; de leiding van de Republikeinen denkt dat de wet het op het nippertje zal halen.

Lees verder na de advertentie

In de eerste versie van de wet was een zorgverzekering gegarandeerd voor iedereen, ook voor mensen die al iets mankeren. Dit element van Obamacare was behouden gebleven, tot verdriet van de conservatiefste Republikeinen. In deze tweede versie wordt daaraan gemorreld, om ook hen over te halen voor de wet te stemmen. Om toch ook meer gematigde republikeinen te winnen voor zijn wet, heeft Trump besloten hier meer geld aan te besteden: acht miljard dollar, verspreid over 5 jaar. In totaal wordt er wel nog steeds bezuinigd.

De leiding van de Republikeinen denkt dat de wet het op het nippertje zal halen

Het verschil tussen de nieuwe zorgwet van Trump en Obama’s zorgwet is erg groot. Behalve de eerder genoemde bezuinigingen, worden ook de hogere premies voor rijkere burgers opgeheven. Dit nivellerende aspect was een kenmerkend onderdeel van Obamacare.

Het verschil tussen arm en rijk zal in sommige staten eveneens groter worden vanwege de flinke verkleining van Medicaid. Dit is een programma om armeren in de samenleving te ondersteunen met hun zorgverzekering. De nieuwe wet staat de staten bovendien toe ouderen meer premie te laten betalen dan jongeren, daarmee worden de verschillen tussen oude en jonge verzekerden nog groter dan nu het geval is.

Mocht deze wet het ook niet halen, dan zal Obamacare blijven bestaan, totdat Trump met een nieuw plan komt. Maar het is de vraag of daar dan nog politieke ruimte voor zal zijn, tenzij Obamacare zelf in grote problemen komt. Na de mislukking van de vorige keer zei Trump dat Obamacare vanzelf zou ‘exploderen’.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.