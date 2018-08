Opsteker voor Britse anti-islambeweging: 'Tommy is coming home'

“Ik heb een heleboel te zeggen, maar tegen mainstream media praat ik niet”, sneert Tommy Robinson tegen een Sky News-verslaggever als hij de gevangenis verlaat. Begeleid door enkele breedgeschouderde types met zonnebril loopt hij naar een auto. “Het enige wat jullie doen is liegen en het publiek gelooft jullie niet meer.”



De video, die Robinson zelf plaatste op zijn Facebook, waarin Tommy Robinson de gevangenis verlaat en de pers te woord staat.

Het was een rentree zoals je die van Robinson (35) zou verwachten: provocerend. Ruim twee maanden had de anti-islamactivist achter de tralies gezeten nadat hij was veroordeeld voor het minachten van de rechtbank. Robinson had in mei enkele verdachten in een verkrachtingszaak gefilmd nadat ze bij de rechtbank in Leeds waren aangekomen.

Hij noemde de verdachten ‘moslimpedofielen’ en zette de beelden die hij met zijn telefoon filmde live door op zijn eigen Facebook-pagina. Het filmen van verdachten bij een rechtszaal is verboden in Groot-Brittannië omdat daarmee de jury beïnvloed kan worden. Omdat Robinson voor eenzelfde vergrijp een paar weken eerder al een voorwaardelijke straf had gekregen, oordeelde de rechter in Leeds nu dat 13 maanden cel op zijn plaats was.

'De gevaren van de islam' Maar in het hoger beroep zei het hooggerechtshof in Londen dat de rechter in Leeds te snel en te gehaast tot zijn oordeel was gekomen. Er waren procedurele fouten gemaakt, waardoor het hof vond dat de zaak opnieuw moet. Robinson kwam daardoor op borgtocht vrij; hij kan de volgende zaak in vrijheid afwachten. Robinson – niet zijn echte naam, dat is Stephen Yaxley-Lennon – is in Groot-Brittannië al jaren een omstreden figuur. Hij was één van de oprichters van de extreem-rechtse English Defence League, al brak hij enkele jaren geleden met de beweging. Ook kwam hij al meerdere keren met justitie in aanraking vanwege fraude en geweld. Tegenwoordig richt hij zich als activist tegen wat hij de ‘gevaren van de islam’ noemt. Op Facebook alleen al heeft hij ruim 800.000 volgers. Ook Geert Wilders, die Robinson een goede vriend en een vrij­heids­strij­der noemt, kwam naar Londen om te spreken bij één van deze demonstraties. Zijn aanhangers juichten de overwinning van Robinson in het hoger beroep toe. ‘Tommy is coming home’, zong een handjevol mensen bij de rechtbank in Londen. Ze droegen T-shirts met Robinsons afbeelding waarbij zijn mond was afgeplakt met een stuk tape. Zijn aanhangers hebben zijn gevangenisstraf altijd gezien als een poging van de politiek om hem monddood te maken. Bij demonstraties in Downing Street, waar soms duizenden mensen op afkwamen, eisten ze meerdere keren zijn vrijlating. Eén keer liep een protestactie uit op een harde confrontatie met de politie.

Veel aanzien Ook Geert Wilders, die Robinson een goede vriend en een vrijheidsstrijder noemt, kwam in juni naar Londen om te spreken bij één van deze demonstraties. De plek, Downing Street, was echter opvallend. De regering kan namelijk niets aan Robinsons veroordeling doen; dat is louter en alleen een zaak van justitie. Het feit dat Wilders zich nadrukkelijk liet zien in deze zaak geeft aan dat Robinsons uitstraling de grenzen van Groot-Brittannië ruimschoots overschrijdt. Ook in de Verenigde Staten geniet hij veel aanzien. Zo betuigde de zoon van president Trump, Donald Trump jr. steun aan hem op Twitter. Ook kreeg Robinson financiële steun bij zijn rechtszaak van Amerikaanse organisaties. Zelfs in Australië gingen er demonstranten de straat op om voor zijn vrijheid te pleiten. Er zijn wel voorwaarden aan zijn vrijlating gesteld door de rechter. Zo mag Robinson niet binnen een straal van 400 meter komen van de rechtbank in Leeds, waar de verkrachtingszaak nog altijd loopt. Maar het ligt voor de hand dat hij snel genoeg weer van zich laat horen op zijn eigen Facebook-pagina. En dat hij in zijn strijd tegen de autoriteiten, de mainstream media en de islam waarschijnlijk nog meer lawaai zal maken.

