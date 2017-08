Oppositieleider Kenia wil niet wijken en stapt naar hof

Odinga zei vandaag dat de juridische stappen nog maar het begin zijn van wat hij en zijn partijgenoten gaan doen uit onvrede over de verkiezingsuitslag. De kiescommissie verklaarde vrijdag de zittende machthebber Uhuru Kenyatta tot winnaar van de presidentsverkiezing met een verschil van 1,4 miljoen stemmen. Internationale waarnemers zeiden dat de stembusgang grotendeels eerlijk was verlopen, maar Odinga betwist de resultaten en beweert dat er is gefraudeerd.

Lees verder na de advertentie

De rust lijkt in de straten van Kenia aan de oppervlakte juist weergekeerd

Door zijn nederlaag niet te accepteren neemt Odinga een groot risico. Hij lijkt in staat met zijn aanhang het land te destabiliseren. In 2013 stapte hij ook naar de rechter nadat hij had verloren. Toen zijn klacht werd afgewezen, kwam het tot rellen. Na de verkiezingen van 2007 kwamen bij etnisch geweld ruim duizend Kenianen om.

Nu roept hij wederom zijn aanhangers op tot protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid. De rust lijkt in de straten van Kenia aan de oppervlakte juist weergekeerd. Van de bevolking leeft veertig procent onder de armoedegrens, dus lange protesten of stakingen kunnen velen zich niet permitteren. Odinga zegt het hof de kans te geven ‘tot inkeer te komen’. Maar het hof in Kenia heeft nog nooit een verkiezingsuitslag herroepen.

President Kenyatta lijkt evenmin bereid de weg naar dialoog in te slaan. Hij liet een inval doen bij Africa Centre for Open Governance (AfriCOG), één van de groepen die op problemen bij voorbereidingen voor de verkiezingen wezen. Ook de onafhankelijke Keniaanse Mensenrechtencommissie lag onder vuur. Kenyatta zou beide groepen willen sluiten. Na kritiek van de VN en de EU werd de sluiting voor 90 dagen opgeschort. Dat gebeurde uren na de inval bij AfriCOG, die officieel om ‘belastingen’ zou gaan, maar waarbij wel drie bussen vol politie werden ingezet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.