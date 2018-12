Oppositieleider Jeremy Corbyn: Een betere brexit-deal is zowel wenselijk als mogelijk

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn zegt dat een eventuele nieuwe Labour-regering in staat is een betere brexit-deal te sluiten met de Europese Unie dan de regering-May heeft gedaan. De Labour-voorman zei dat in Lissabon op het verkiezingscongres van de Europese sociaal-democraten.

Tijd kan altijd gekocht worden, als het echt moet Frans Timmermans

Komende dinsdag stemt het Britse Lagerhuis zo goed als zeker de brexit-overeenkomst weg die de regering van premier Theresa May heeft gesloten met de EU. De meeste Labour-parlementariërs zullen tegenstemmen.

Corbyn beschuldigt May van angstzaaierij door te stellen dat dit wegstemmen zal leiden tot een chaotische ‘no-deal’-brexit in maart volgend jaar. “Wij zullen zeker stellen dat zo’n situatie van een no-deal zich niet zal voordoen. Een betere deal is zowel wenselijk als mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat ons alternatieve plan een meerderheid in het parlement zal krijgen en de onderhandelingen zal lostrekken.”

Donderdag publiceerde The Guardian een opiniestuk van Corbyn, waarin hij stelt dat na de Lagerhuis-stemming van dinsdag alle opties op tafel liggen, inclusief nieuwe parlementsverkiezingen en een tweede brexit-referendum.

Uitstel De Labour-leider schetst nauwe handelsbetrekkingen met de EU, via een douane-unie en ‘frictieloze handel’, maar wil zijn land ook eigen regels laten bepalen, los van de EU. Vanmiddag sprak Corbyn in Lissabon bijna een uur met Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die instelling heeft niet alleen te kampen gehad met het soms onberekenbare gedrag van de Conservatieve regeringspartij, ook de brexit-standpunten van de Labour-partij waren voor Brussel niet altijd even begrijpelijk. Daaraan veranderde het tête-à-tête tussen Corbyn en Timmermans weinig. “Ik probeerde door te vragen op zijn stuk in The Guardian, over wat er gebeurt na de stemming van dinsdag, maar daarmee kwam hij niet veel verder”, aldus Timmermans. “Ik heb het daar maar bij gelaten. Daarover is nog geen 100 procent duidelijkheid, laat ik het vriendelijk formuleren.” Volgens Timmermans is er echter geen reden voor paniek over een keiharde no-deal-brexit op 29 maart als de Britse politiek komende week in diepe crisis belandt. “Tijd kan altijd gekocht worden, als het echt moet. De Britten kunnen vragen om uitstel van de brexit-datum, maximaal tot begin juli, want dan treedt het nieuwe Europees Parlement aan.”

