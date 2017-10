Oppositie opent alvast de aanval tijdens debat met Gerrit Zalm

Wat heeft de burger aan verlaging van de inkomstenbelasting als hij tegelijkertijd de btw voor boodschappen en de fietsenmaker van 6 naar 9 procent omhoog ziet gaan, wilde Wilders van Rutte weten. “Het midden- en kleinbedrijf wordt hard geraakt door deze maatregel”, benadrukte GroenLinks-leider Jesse Klaver, die deze week met de SP en PvdA een publieksactie tegen de btw-verhoging is begonnen. Klaver vindt het ‘tamelijk ongelofelijk’ dat brood, melk en fruit duurder worden terwijl de dividendbelasting voor grote bedrijven wordt afgeschaft. Dat kost het nieuwe kabinet op termijn 1,4 miljard euro per jaar.

Verhoog de btw op boodschappen en je weet links tot rechts tegenover je, zo ondervond Mark Rutte gisteren snel. De VVD-leider was nog geen minuut aan het woord toen Geert Wilders van de PVV als eerste protest aantekende tegen de btw-verhoging op eerste levensbehoeften.

2. Hypotheekregels

Nu Rutte voor de tweede keer de hypotheekregels wil aanpassen, mocht Wilders de premier maar wat graag herinneren aan diens verkiezingsbelofte uit 2010: ‘Handen af van de hypotheekrenteaftrek.’

Het vorige kabinet schroefde het belastingvoordeel voor huizenbezitters al terug en het nieuwe kabinet wil verder met die afbouw. Daarnaast zullen woningeigenaren die hun hypotheek hebben afbetaald, stapsgewijs weer een extra belasting moeten betalen: het eigenwoningforfait.

“U heeft de mensen voor de gek gehouden”, concludeerde Wilders. Volgens Rutte is er echter geen sprake van een lastenverzwaring voor huizenbezitters, omdat de extra opbrengsten uit de hypotheekrente zullen zorgen voor een lager eigenwoningforfait. Wilders bekeek het andersom: “Wat heb je aan een lager eigenwoningforfait als de hypotheekrenteaftrek eraan gaat?” Naast de PVV refereerde alleen de SGP aan de ‘aflosboete’. De partij wilde weten of hier nog over te praten valt.