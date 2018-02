Oppositie grilt Ollongren over afschaffen referendum

De oppositie in de Tweede Kamer viel D66-minister Kajsa Ollongren donderdag hard aan op de afschaffing van het raadgevend referendum in een debat dat donderdag op verzoek van de oppositie werd geschorst, in afwachting van aanvullende juridische uitleg door de Raad van State. Dat juist een D66-minister het referendum ten grave moest dragen is pikant, omdat D66 (met PvdA en GroenLinks) aan de wieg stond van het referendum. Partijen links en rechts schoten vrij op Ollongren en haar partij. Het afschaffen van het referendum staat in het regeerakkoord, en kan rekenen op een Kamermeerderheid.

'Het volk moet wat D66 betreft zijn mond houden en slaafs zijn organen inleveren' PVV-Kamerlid Martin Bosma

“Wat zag de minister toen ze vanochtend in de spiegel keek?”, wilde SP-Kamerlid Ronald van Raak van Ollengren weten. “Zag ze een D66’er die haar ziel heeft verkocht in ruil voor een ministerschap?” PVV’er Martin Bosma sprak over ‘Demofoben 66’. “Het volk moet wat D66 betreft zijn mond houden en slaafs zijn organen inleveren.” Pro-referendumcitaten van D66’ers als Thom de Graaf, Boris van der Ham en Hans van Mierlo werden door verschillende partijen scheutig geciteerd.

Raadgevend Het raadgevend referendum is niet te repareren, betoogde Ollongren. “De kern van het probleem is dat het gaat om een raadgevend referendum, en niet om een correctief referendum. Dat woordje ‘raadgevend’ sleutel je niet zomaar weg”, stelde ze. Ollongren verwees naar een rapport van Kiezersonderzoek Nederland, na afloop van het Oekraïnereferendum. “Daaruit bleek dat mensen vonden dat het onderwerp zich niet leende voor een referendum en ook dat als er dan een referendum is, de regering wel moet luisteren naar het antwoord.” Het Oekraïne-referendum van twee jaar geleden, had een opkomst van 32 procent en is het enige referendum dat heeft plaatsgevonden onder de referendumwet. Een meerderheid stemde tegen het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. Na discussie in de Kamer en toezeggingen uit Europa ondertekende Nederland alsnog het associatieverdrag. 'D66 is nog altijd voorstander van een bindend correctief referendum. Dan is er een heldere vraag en zijn de gevolgen duidelijk.' D66-Kamerlid Rob Jetten