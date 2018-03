Oppositie gefrustreerd over statiegeldplan van minister Van Veldhoven

Afgelopen weekeind maakte zij bekend dat het bedrijfsleven tot najaar 2020 de tijd krijgt om de hoeveelheid kleine flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent terug te dringen. Als dit doel dan niet is gehaald, zal het kabinet begin 2021 statiegeld invoeren. “Het voorstel dat hier ligt, is zo teleurstellend”, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger donderdag in debat met de staatssecretaris.

De oppositie neemt het de staats­se­cre­ta­ris kwalijk dat haar akkoord met het bedrijfsleven niet gaat over blikjes.

Waar coalitiepartijen ChristenUnie en CDA spraken van ‘een grote stap voorwaarts’ en ‘een doorbraak’, was bij de oppositiepartijen vooral frustratie te bespeuren. Zij zijn hun vertrouwen in de verpakkingsindus­trie kwijt en willen dat het statiegeld er zo snel mogelijk komt. “Het is achterhaald om het bedrijfsleven weer twee jaar de tijd te geven”, aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Meerdere partijen herinnerden Van Veldhoven eraan dat de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes al 18 jaar wordt overwogen. Ook Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) vindt het te lang duren. “Ik ben doodsbang dat we over drie jaar weer besluiten tot uitstel.”

Volgens de staatssecretaris is dat absoluut niet het geval. “Ik begin morgen aan het wetgevingstraject voor statiegeld op flesjes en het besluit valt tijdens deze kabinetsperiode. Als het bedrijfsleven de doelstelling niet haalt, komt er statiegeld.”