Oppositie eist hertelling na Turks 'ja' voor Erdogan

Volgens staatspersbureau Anadolu stemde 51,3 procent voor de grondwetswijziging die meer macht aan president Erdogan geeft, en koos 48,6 procent voor nee. De officiële uitslag wordt pas over 11 of 12 dagen bekendgemaakt.

Lees verder na de advertentie

In Istanbul gingen aanhangers van Erdogan zondagavond feestend de straat op. In andere delen van de grootste stad van Turkije protesteerden tegenstanders. Ook in Rotterdam vierden Nederlandse Turken feest bij het Turkse consulaat.

President Erdogan claimde gisteravond de overwinning, toen hij aanhangers van zijn AK-partij toesprak in Istanbul. "Het Turkse volk heeft een historisch besluit genomen. We gaan de belangrijkste hervorming in onze geschiedenis doorvoeren.''

Met de geringe voorsprong van het aantal stemmen voor uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije, werd de uiteindelijke uitkomst toch de nek-aan-nekrace die vooraf voorspeld was. Eerdere prognoses duidden op een veel grotere voorsprong van het ja-kamp.

In Istanbul, Izmir en Ankara, de drie grootste steden van Turkije, werd het nee-kamp met een kleine meerderheid het grootst. Volgens Anadolu is met name in de Turkse regio Centraal-Anatolië voor gestemd en was het aantal nee-stemmen in de kustgebieden aan de Egeïsche zee en het Zuid-oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, het hoogst.

Niet afgestempelde biljetten De grootste Turkse oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij (CHP), klaagde dat tijdens het referendum 'illegale activiteiten' plaatsvonden om de uitkomst ten gunste van Erdogan te beïnvloeden. De CHP klaagde dat de hoge kiesraad (YSK) op het laatste moment heeft besloten ook niet afgestempelde stembiljetten als geldig te accepteren. De vooraanstaande CHP-politicus Bülent Tezcan zei dat de kiesraad heeft gefaald door toe te staan dat fraude de volksraadpleging is binnengeslopen en eist dat ongeveer 60 procent van de stemmen opnieuw geteld worden. Op de YSK-website verscheen enkele uren voor sluiting van de stembussen dat ook stembiljetten die niet waren afgestempeld door de officiële bureaumedewerkers zouden worden meegeteld tenzij er bewijs was van fraudeleus handelen. Ook de pro-Koerdische oppositiepartijen en de Turkse Democratische Volkspartij hebben uitgesproken de uitkomst van het referendum aan te gaan vechten. De mensenrechtenorganisatie IHD constateerde eveneens onregelmatigheden. In vijf provincies zouden waarnemers de toegang tot de stemlokalen zijn geweigerd.

Macht Zo’n 55 miljoen Turken waren stemgerechtigd voor het referendum en konden stemmen in een van de 167000 stembureaus die in het land werden ingericht. Ongeveer drie miljoen Turken brachten hun stem uit in het buitenland. In Nederland waren er zo'n 250,000 stemgerechtigden, waarvan de helft zijn stem daadwerkelijk uitbracht. Volgens cijfers van Anadolu zou ruim 63 procent van de Nederlandse Turken voor hebben gestemd in het referendum en 36,4 procent tegen. Als het referendum definitief uitmondt in een overwinning voor het ja-kamp, zou president Erdogan meer macht krijgen door middel van een serie grondwetswijzigingen die Turkije een presidentieel stelsel geven en het presidentsambt flink meer macht verschaffen. De constitutionele wijzigingen zouden naast meer macht voor Erdogan ook kunnen betekenen dat hij tot 2029 aanblijft als president. Critici bestempelen dat scenario als een overgang naar een autoritair regime en vrezen dat de president te veel macht krijgt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.