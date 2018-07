Oppositie doet de eenzame Rutte nog geen pijn

Het begint eenzaam te worden rond premier Mark Rutte. Drie kabinetten dragen zijn naam, maar de getrouwen om hem heen zijn stuk voor stuk weggevallen. Edith Schippers stelde andere prioriteiten dan de politiek en ook Stef Blok koos, aanvankelijk, voor een plek buiten de schijnwerpers voordat hij op Buitenlandse Zaken terecht kwam. In vorige kabinetten overleefden andere oude getrouwen het al niet en het afgelopen politieke seizoen kwam daar Halbe Zijlstra bij. Verzonnen verhalen over een bijeenkomst met Poetin worden nu eenmaal in de politiek niet geaccepteerd.

Voor Rutte persoonlijk een zware domper, die de speculaties over de vraag of dit zijn laatste kabinet zal zijn alleen maar aanwakkerden.

Hoe anders kijken andere politici terug op het seizoen dat gisteren eindigde. Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks zal tevreden zijn over het afgelopen politieke jaar. Het was voor zijn partij en voor Klaver persoonlijk een niet onverdienstelijk jaar. Niet alleen werd één van zijn voorgangers als politiek leider van de partij, Femke Halsema, door de Amsterdamse raad gekozen als nieuwe burgermoeder van de hoofdstad, hij slaagde er bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart in zijn doel voor een zeer groot deel te verwezenlijken.

Klaver stelde als doel voor GroenLinks meebesturen in ongeveer honderd gemeenten. Dat lukte behoorlijk, met als bonus de regie over de collegevorming in Amsterdam en uiteindelijk het burgemeesterschap.

GroenLinks is de laatste jaren met succes bezig belastingontwijking prominent op de politieke agenda te krijgen en te houden. Klaver was er dan ook als de kippen bij. De door hem geëiste parlementaire enquête maakt vooralsnog weinig kans. Maar het lukt hem redelijk het beeld neer te zetten dat voor Shell andere regels gelden dan voor gewone stervelingen of gewone bedrijven. Voor Rutte is de dividendbelasting inmiddels een niet door te slikken brok in de keel.

Aanvankelijk lagen er geen documenten aan de afspraak ten grondslag. Tot premier Mark Rutte moest toegeven dat er wel degelijk stukken waren. Er kwam een voorstel van niet enthousiaste ambtenaren op tafel en een interne VVD-nota, geschreven door de toenmalige liberale staatssecretaris van belastingen Eric Wiebes. Als klap op de vuurpijl werd, mede door onthullingen in deze krant, de geheime afspraak openbaar tussen Shell en de Belastingdienst. Die hield in dat een deel van de aandeelhouders van het nieuwe concern, ontstaan na de fusie van de Nederlandse en Britse tak, geen dividendbelasting hoefde te betalen.

Steeds opnieuw waren er nieuwe onthullingen over de gang van zaken rond de formatieonderhandelingen over dit onderwerp. Eerst was het voor alle vier coalitiepartijen een te verdedigen afspraak, later was het voor drie partners alleen maar een gehonoreerde VVD-wens en zelfs een meloen om door te slikken voor de ChristenUnie.

Ook in Den Haag trad Klaver het afgelopen politieke seizoen prominent in de schijnwerpers. Hij slaagde erin, geholpen door de linkse vrienden van PvdA en SP, de in het regeerakkoord aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting steeds hoog op de politieke agenda te houden - en daarmee de publieke aandacht.

Gronings vertrouwen

Bij Groningen leek er meer vooruitgang geboekt. Op zijn nieuwe post nam minister Wiebes (economische zaken en klimaat) een ferm besluit. In 2030 moet de gaskraan in Groningen helemaal dicht. In 2022 mag nog maar vier miljard kubieke meter uit het Groningse veld worden gehaald, tegen ruim twintig miljard kuub nu.

Het leek op het begin van hersteld vertrouwen van de Groningers in de Haagse politiek, maar sindsdien ging het toch weer langzaam de verkeerde kant op. Vooral na het vorige week gesloten akkoord tussen Wiebes en Exxon en, daar is het concern weer, Shell. Het zag er mooi uit. Shell en Exxon zouden als aandeelhouders van de Nederlandse Aardoliemaatschappij veel veren laten. Inclusief een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Groningen van een half miljard euro. Later bleek dat die half miljard afgetrokken moet worden van de winst van de Nam en dat dus de belastingafdracht van hetzelfde bedrijf omlaag gaat. Uiteindelijk betalen Shell en Exxon zo maar ruim 130 miljoen euro. Opnieuw is er debat over de vraag in hoeverre het derde kabinet-Rutte extra vriendelijk is voor een groot olieconcern. Wiebes maakte deze week ook duidelijk dat dit akkoord de schatkist ongeveer 1,7 miljard euro kost.

Van de uitvoering van het verrassend ambitieuze regeerakkoord is nog niet al te veel te merken

Het zijn de twee grote en steeds terugkerende onderwerpen van het afgelopen jaar. Van de uitvoering van het, voor een coalitie van vier partijen, verrassend ambitieuze regeerakkoord is nog niet al te veel te merken. Zeker, er is over een klimaatwet een akkoord bereikt met drie fracties uit de oppositie, maar voor de uitvoering van de klimaatdoelen is het wachten op een groot akkoord met tal van maatschappelijke en milieuorganisaties.

Net als het tweede kabinet-Rutte wil deze coalitie beleid gaan voeren aan de hand van grote akkoorden. Met een aantal organisaties in de zorg zijn er inmiddels afspraken over kostenreducties dan wel in de hand te houden kosten. Voor het overige is het vooral wachten op allerlei akkoorden, voordat eindelijk werk kan worden gemaakt van het uitvoeren van afspraken.