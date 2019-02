Opnieuw verliest een Syriëganger het Nederlanderschap

De 37-jarige B. werd geboren in Boxmeer en woonde tot zijn vertrek in 2014 in Nijmegen. In 2017 werd hij, zonder zelf aanwezig te zijn in de rechtszaal, tot zes jaar cel veroordeeld. Volgens de rechter heeft hij deelgenomen aan de terroristische organisatie IS. Zo doken er foto's van hem op met een kalasjnikov. Hij zou samen met zijn gezin en de 25-jarige Abdoussalam S., waar Trouw onlangs uitgebreid mee sprak, zijn vertrokken.

Nationale veiligheid

Iemand kan het Nederlanderschap verliezen na een veroordeling voor een terroristisch misdrijf en als hij wordt gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid. Sinds een wetswijziging in 2017 is er bovendien geen rechterlijk oordeel meer nodig. Als iemand zich in het buitenland heeft aangesloten bij een terroristische organisatie en daar nog verblijft, is dat voldoende. Voor de overheid is dat een manier om tegen uitreizigers te kunnen zeggen: we willen je niet terug.

Dat betekent niet dat zomaar alle Syriëgangers hun Nederlanderschap kan worden afgepakt. In alle gevallen geldt dat iemand een dubbele nationaliteit moet hebben, want anders zou hij of zij stateloos raken en dat mag niet volgens internationale afspraken.