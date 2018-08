Opnieuw pijnlijk vertrek van een prominente VVD’er

De vrouw meldde zich in 2013 bij VVD-Kamerlid Matthijs Huizinga. In een vervolggesprek met fractievoorzitter Halbe Zijlstra in juni 2013 beschuldigde ze Ten Broeke van seksueel overschrijdend gedrag.

Zwijgovereenkomst Zijlstra bevestigt tegen HP/De Tijd dat hij de vrouw destijds heeft geadviseerd om aangifte te doen. Ook kreeg zij op kosten van de VVD-fractie een advocaat. Volgens Zijlstra ontkende Ten Broeke de aantijgingen. Het ging volgens Ten Broeke om een relatie met wederzijdse instemming. Hij zei dat ze enkele nachten in elkaars huizen hadden doorgebracht. Ten Broeke schrijft nu dat hij destijds een ‘kortstondige en intieme relatie’ met de vrouw had, die niet in een directe gezagsverhouding onder hem stond. Nu de kwestie op straat ligt, wil Ten Broeke voorkomen dat zijn integriteit onderwerp van publieke discussie wordt Toch erkent het Kamerlid dat hij destijds niet correct heeft gehandeld. Terugkijkend noemt hij de affaire ‘niet oké’, omdat er toch sprake was van een ‘ongelijkwaardige relatie’. Ten Broeke was destijds 43 en zeven jaar Kamerlid, de medewerkster was 25. Na de ontkenning drong Zijlstra er bij beide partijen op aan om aangifte te doen; in het geval van Ten Broeke wegens smaad, en in het geval van de medewerkster wegens seksueel overschrijdend gedrag. Maar vier weken later tekenden beide partijen, die inmiddels allebei een advocaat hadden, een zwijgovereenkomst. De anonieme medewerkster liet donderdag aan De Telegraaf weten dat zij het niet met Ten Broeke eens is, maar niet inhoudelijk wil reageren. Vervolgens leek de zaak jarenlang opgelost. Een toevallig in 2013 opgerichte integriteitscommissie van de VVD deed nog onderzoek, maar hield de resultaten geheim. Wel kwam er in de gedragsregels voor VVD-Kamerleden een verbod op relaties op de werkvloer te staan. Ten Broeke schrijft dat hij met deze uitkomst de afgelopen vijf jaar als Kamerlid kon blijven functioneren. Maar nu de kwestie op straat ligt, wil hij voorkomen dat zijn integriteit onderwerp van publieke discussie wordt. “Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen.” Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff duidt het besluit van Ten Broeke om op te stappen dan ook als een privébeslissing. Hij zei gisteren dat hij dacht dat de zaak vijf jaar geleden ‘tot ieders tevredenheid’ was opgelost. Hij wilde ook niet ingaan op de vraag waarom Ten Broeke nu toch aftreedt. “Dat moet u hem vragen.”