Opnieuw moet Wiebes een gevoelige cijferfout opbiechten

Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat KNMI-metingen van bevingen als gevolg van de aardgaswinning onjuist zijn. Mogelijk leidt dit opnieuw tot vertraging van de versterking van huizen in het bevingsgebied.

De zogeheten versnellingsmeters, die de boven- en ondergrondse effecten van bevingen meten, stonden verkeerd afgesteld. De mate van de grondversnelling boven de grond, bepaalt de schade die een beving aan huizen kan veroorzaken. Al in augustus 2018 stelde het KNMI de fout vast. Daarna onderzocht het de oorzaak. Die werd in november gevonden: de fabrieksinstellingen van het nieuwe netwerk van versnellingsmeters bleek anders dan voorheen, waardoor de metingen verkeerd uitvielen.

Pas afgelopen week stelde het meteorologisch instituut het ministerie op de hoogte, tot frustratie van minister Wiebes. Volgens het KNMI is er geen sprake geweest van onjuiste meldingen over aardbevingen, in aantal, tijdstip, locatie of hevigheid.

‘Ongelofelijk geklungel’

De gegevens van de versnellingsmeters worden ook gebruikt om te controleren of huizen versterkt moeten worden en of mensen met een beschadigd huis recht hebben op schadevergoeding. “Er mag geen enkele twijfel bestaan over de correctheid van de meetgegevens, ook niet als het gaat om kleine afwijkingen”, schrijft Wiebes aan de Kamer.

Het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM zullen de gevolgen van de foute metingen onderzoeken. Wiebes verwacht dat dit ongeveer zes weken in beslag zal nemen.

De Tweede Kamer wil met de minister in debat over de fout van het KNMI. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer spreekt van ‘ongelofelijk geklungel’. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz heeft schriftelijke vragen gesteld. “Dit kunnen de mensen in Groningen echt niet gebruiken”, schrijft ze. Ook volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman is de misstap van het KNMI ‘weer een klap voor het vertrouwen’.

Ook voor minister Wiebes zijn de foute gegevens zeer vervelend. Eerder deze week moest hij de Kamer uitleggen dat de energierekening veel harder stijgt dan zijn ministerie eerst had gemeld. En in het Groningendossier zijn al zo vaak cijfers genoemd die achteraf moesten worden bijgesteld, dat het vertrouwen in het aardbevingsgebied tot onder het nulpunt is gedaald.