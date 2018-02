Opmerkelijke rol voor Martin Schulz in nieuwe Duitse regering

De hele nacht werd nog over de laatste knelpunten gestreden. Vanochtend kwam de doorbraak. Daarmee lijkt de langste formatie uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek afgesloten, vier maanden na de stembusgang eind september. Er is nu nog maar één echte horde die genomen moet worden: de ongeveer 460 duizend SPD-leden. Zij gaan nog stemmen over het regeerakkoord.

Lees verder na de advertentie

De stemming onder de leden kan nog wel eens spannend worden. Een nieuwe samenwerking met de christen-democraten is bij de SPD-achterban erg omstreden. Op een recent partijcongres stemde slechts een nipte meerderheid van gedelegeerden uit de deelstaten voor onderhandelingen met de partij van bondskanselier Angela Merkel. De grote vraag is nu of de leden net zo kritisch zijn als de gedelegeerden op het congres.

De tegenstanders van een nieuwe coalitie met Angela Merkel, aangevoerd door de ‘jonge socialisten’, hebben flink campagne gevoerd. Er zijn de afgelopen weken 24 duizend nieuwe leden tot de SPD toegetreden, uitzonderlijk veel in zo’n korte tijd. Waarschijnlijk zitten daar veel tegenstanders bij, die mee willen stemmen om ‘nee’ aan een meerderheid te helpen.

Het ontslagrecht was één van de laatste moeilijke onderwerpen

Opluchting Vooralsnog heerst opluchting in Berlijn. Gisteren al lekte een gedetailleerd concept-regeerakkoord van 167 pagina’s uit, maar over de belangrijkste strijdpunten was toen nog geen overeenstemming. Die lagen vooral op het terrein van arbeidsmarkt en gezondheidszorg. De SPD wil dat er een verbod komt op tijdelijke contracten zonder geldige reden en dat er een ‘burgerverzekering’ voor ziektekosten. Daarmee willen zij de Duitse gezondheidszorg hervormen, waar nu een verschil bestaat tussen privaat en ‘wettelijk’ verzekerden. Die beide wensen waren allebei niet terechtgekomen in het principe-akkoord dat de verkenners van SPD en CDU/CSU vorige maand bereikten. SPD-leider Martin Schulz en zijn onderhandelaars kregen daarom van hun partij de opdracht om op die punten verbeteringen te bereiken in het regeerakkoord. Het bereikte akkoord is nog niet naar buiten gebracht, maar het RedaktionsNetzwerk Deutschland meldt dat er een compromis is gevonden op het punt van tijdelijke contracten: er komt hier geen verbod op, maar wel een limiet. Reuters meldt dat werkgevers met meer dan 75 werknemers ten hoogste 2,5 procent van hun personeel tijdelijke contracten zonder geldige redenen mag geven.

Schulz lijkt naar Buitenlandse Zaken te gaan