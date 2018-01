Opmars jonge SGP-vrouwen betaalt zich uit in Amsterdam

Dat haar benoeming nieuws zou zijn, had SGP-lijsttrekker Paula Schot (24) wel verwacht. “Ik heb maar vast een dag vrij genomen. Maar dat het zoveel zou losmaken, is toch nog een verrassing”. Zij wordt de eerste vrouw die voor de SGP op een lijst staat in een grote stad.

Lees verder na de advertentie

Op tafel in haar woonkamer liggen nog de resten van een niet-gegeten lunch. De telefoon en laptop brengen de hele dag al felicitaties, ook van mensen buiten de partij. Net als al haar leeftijdsgenoten leeft Paula Schot, opgeleid in de communicatiewetenschappen, met Twitter, Facebook en WhatsApp onder handbereik. “De gelukwensen komen van SGP’ers uit het hele land, van jongeren in de partij, waar ik al jaren actief ben in de jongerenorganisatie. Ze vinden het gaaf dat ik ga proberen in de hoofdstad een zetel te halen.” Ook haar familie in Zeeland, een echt SGP-nest, is ‘supertrots’ dat ze lijsttrekker is.

Ik voel binnen de partij een groot draagvlak voor mijn lijst­trek­ker­schap.

De SGP zet hiermee ook landelijk een grote stap. Paula Schot is weliswaar niet de allereerste vrouw die verkiesbaar wordt, dat was Lilian Janse in Vlissingen, een paar jaar geleden. “Zij appte me vanochtend dat ze blij is dat ze niet meer de enige is. En dat ik vooral mezelf moet blijven”, vertelt Schot.

Verschil: een vrouw op de kieslijst in Vlissingen was nog een puur lokaal experiment, van een SGP-afdeling die geen mannen kon vinden.

Symbool Het lijsttrekkerschap van Paula Schot staat symbool voor iets groters: de opmars van jonge, hoogopgeleide vrouwen binnen de SGP, die tot nu toe vooral achter de schermen politiek actief waren. Tot 2013 konden vrouwen niet gekozen worden binnen de partij, tot de rechter dat verbood. Maar al ruim tien jaar kunnen ze wel functies vervullen bij de jongerenorganisatie. Paula Schot was er bestuurslid. Binnen de landelijke SGP kent iedereen haar. “Ik voel binnen de partij een groot draagvlak voor mijn lijsttrekkerschap. Voor de buitenwacht is het misschien een verrassing dat dit gebeurt, maar de verandering is intern al jaren gaande. Ik ben niet de enige die erbij komt. Er staan bij de gemeenteraadsverkiezingen zeker tien vrouwen op kieslijsten. De meesten inderdaad nog vrij laag, op onverkiesbare plaatsen. Maar toch.” Moet ze zich als vrouw extra bewijzen? “Dat moet een man die lijsttrekker is net zo goed.”

Hoop op stunt Hoewel de SGP in Amsterdam eerder te weinig stemmen haalde om zelfs maar in de buurt van een zetel te komen, hoopt de SGP op een landelijke stunt met de mediagenieke Paula Schot aan het roer. Ze gaat op campagne met een verrassend programma. Duurzaamheid wordt een van de drie speerpunten. “Ons plan: de winkels in de binnenstad allemaal laten bevoorraden via het water, met schone boten”. Ook belooft ze campagne te voeren voor de zondagrust en veiligheid. “Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of ze een rustdag willen”. Verder wil ze antisemitisme bestrijden. Binnen de SGP is de vrouwenkwestie nog steeds punt van discussie. Er zijn ook afdelingen die fundamenteel tegen zijn. Of afdelingen die een tussenoplossing zoeken: in Sliedrecht mag kandidaat Joanne Ligthart, juriste en moeder van een zoontje, geen raadslid worden, maar wel ‘burgerraadslid’, een soort invaller. SGP-leider Kees van der Staaij heeft vrouwen nog nooit openlijk aangemoedigd zich kandidaat te stellen, maar is wel positief over de komst van vrouwen op de kieslijsten. “Het lokale draagvlak is daarbij steeds een belangrijk punt van afweging. Het gaat erom op een verstandige manier om te gaan met de verschillende opvattingen die hierover leven”, laat hij in een reactie weten.