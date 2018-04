Opluchting en tevredenheid overheersen bij Russen na raketaanval

De westerse strafexpeditie tegen Syrië is wederom beperkt gebleven tot een barrage van kruisraketten, die cruciale doelen als regeringsgebouwen en diverse belangrijke legerbases ongemoeid hebben gelaten en, belangrijker, geen Russische mensen of materieel hebben getroffen. De directe aanleiding voor een directe Amerikaans-Russische confrontatie en een militaire escalatie met onvoorspelbare en mogelijk rampzalige gevolgen was daarmee uit de lucht.

Lees verder na de advertentie

De routes van de kruisraketten waren zo gepland dat ze niet binnen het bereik kwamen van Russische luchtafweerinstallaties in de buurt van gevoelige militaire objecten als de Russische luchtmachtbasis Hmeimim en het steunpunt van de Russische marine in Tartus, wat waarschijnlijk te danken is aan intensief overleg vooraf tussen Russen en Amerikanen over de voorgenomen acties. Het dreigement dat de Russen in het geval van een aanval tegen Russische belangen niet alleen raketten zouden neerhalen, maar ook lanceerinstallaties zouden aanvallen, is niet uitgevoerd.

De Ame­ri­kaans-Brits-Fran­se aanval op Syrische doelen heeft de verhouding met Rusland verder op scherp gezet

Indirecte militaire overwinning Naast opluchting is er ook onverholen tevredenheid. De Russen hoefden zelf niet in actie te komen, maar hun Syrische bondgenoten hebben naar verluidt tientallen Amerikaanse raketten - volgens Moskou zelfs 71 van de 103 - weten neer te halen met door Rusland geleverd materieel en door Rusland getrainde specialisten. Moskou steekt die veer op eigen hoed en interpreteert dat als een indirecte militaire overwinning. Rusland wil Syrië nu nog extra luchtafweersystemen leveren, zodat de Syriërs nog beter zijn voorbereid op mogelijke toekomstige westerse acties. Nu het bange wachten voorbij is, gaat Rusland voort op de ingeslagen weg. President Vladimir Poetin spreekt van een escalatie van de situatie in Syrië en heeft de aanval scherp veroordeeld. Op zijn aandringen komt de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen. Poetin borduurt voort op de uitlatingen van andere Russische functionarissen over de recente gifgasaanval in Douma, die volgens de Russen nooit heeft plaatsgevonden. Moskou zegt dat er geen bewijzen zijn voor de aanval. Die zou, sterker nog, in scene zijn gezet door de veiligheidsdienst van een ‘Russofobe‘ westerse natie, zoals minister van Buitenlandse Zaken vrijdag zei ten overstaan van zijn Nederlandse collega Stef Blok. Poetin herhaalde in zijn reactie zaterdag dat Russische specialisten al snel ter plekke waren, maar geen sporen hebben gevonden van een gifgasaanval en ook geen slachtoffers of getuigen. De Russische staatstelevisie liet vrijdag videobeelden zien van Syriërs die de volgens Moskou geënsceneerde nasleep van een gifgasaanval hebben gefilmd. Tot ieders verrassing nodigde Trump Poetin vorige maand uit voor een bezoek aan het Witte Huis

Laatste strohalm Volgens Poetin hebben de westerse coalitiepartners willens en wetens Syrië aangevallen zonder de uitkomst van een onderzoek naar de toedracht van het incident in Douma af te wachten. De raketaanval zou terroristen in de kaart spelen, de humanitaire situatie verder verslechteren en nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen. De Amerikaans-Brits-Franse aanval op Syrische doelen heeft de verhouding met Rusland verder op scherp gezet. De betrekkingen tussen Moskou en het Westen ogen als een welhaast onontwarbaar kluwen en blijven slechter dan ze ooit geweest zijn in de afgelopen dertig jaar. Perspectief op verbetering is er niet, zeker niet met het oog op nieuwe westerse sancties die nu in voorbereiding zijn. Een persoonlijke ontmoeting tussen Poetin en Trump zou de impasse kunnen doorbreken en voor Rusland een welkome strohalm zijn. De kans daarop lijkt in de huidige omstandigheden miniem, maar toch nodigde Trump tot ieders verrassing Poetin vorige maand uit voor een bezoek aan het Witte Huis. Over een datum is evenwel niets afgesproken, maar de uitnodiging is vooralsnog niet ingetrokken.