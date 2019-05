Opkomst in Polen bijna twee keer zo hoog als in 2014

“Dit historische resultaat - een vijfde overwinning op rij - is het bewijs dat de Polen niet alleen in eigen land verandering willen, maar ook in Europa”, reageerde premier Mateusz Morawiecki enkele minuten na het eerste resultaat.

Volgens de peilingen had de Europese Coalitie (KE) een bedreiging kunnen vormen, maar het gelegenheidsverbond van oppositiepartijen blijft steken op 39 procent. Ook de nieuwe, progressieve partij Wiosna, ofwel ‘Lente’, kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. De partij van de openlijk homoseksuele politicus Robert Biedron eindigde weliswaar ruim boven de kiesdrempel, maar doet het met 6 à 7 procent minder goed dan voorspeld.

Konfederatsja, de ex­treem-recht­se partij van Janusz Korwin-Mikke, die opzien baarde door zijn uitspraak dat ‘vrouwen minder moeten verdienen omdat ze minder intelligent zijn’, haalde 6 procent van de stemmen

Grootste verrassing is Konfederatsja, een extreem-rechtse partij onder leiding van oudgediende Janusz Korwin-Mikke. Met een combinatie van nationalisten en anti-abortusactivisten behaalde hij eveneens ruim 6 procent van de stemmen. Konfederatsja is de enige partij in Polen die onomwonden zegt uit de Europese Unie te willen.

Het meest spectaculaire cijfer van de verkiezingen in Polen was de opkomst, die met 43 procent bijna twee keer zo hoog was als in 2014.

In zijn overwinningstoespraak keek PiS-leider Jaroslaw Kaczynski alweer vooruit naar de volgende stembusgang in Polen. “De beslissende strijd voor de toekomst zal in het najaar plaatsvinden”, wees de PiS-leider vooruit naar de parlementsverkiezingen in november.

