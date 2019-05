Opkomst in Polen bijna twee keer zo hoog als in 2014, winst voor nationalisten

De overwinning van de regeringspartij kreeg glans wegens de opkomst, die met 43 procent bijna twee keer zo hoog was als in 2014. “Dit historische resultaat - een vijfde overwinning op een rij - is het bewijs dat de Polen niet alleen in eigen land verandering willen, maar ook in Europa,” aldus premier Mateusz Morawiecki.

Polen is een belangrijk land voor de EU omdat het maar liefst 51 zetels te verdelen heeft in het Europees parlement, waarvan PiS er 26 zal vullen, zeven meer dan nu.

De oppositie, die zich dit voorjaar verenigde in de Europese Coalitie, blijft steken op 38 procent. Hoewel het zelfs met een verbond van vijf oppositiepartijen niet lukte PiS te verslaan, bleef leider Grzegorz Schetyna volhouden dat ze het PiS lastig kunnen gaan maken bij de parlementsverkiezingen in het najaar. “De eerste horde hebben we al genomen door deze coalitie te sluiten.” De Europese stembusgang werd door alle partijen als een test gezien voor die verkiezingen.

De nieuwe, progressieve partij Wiosna, ofwel ‘Lente’, die niet aangesloten was bij het oppositionele blok, maakte de hoge verwachtingen niet waar. De partij eindigt met zes procent van de stemmen als derde. Toch toonde leider Robert Biedron, die naam maakte als de eerste openlijk homoseksuele politicus van Polen, zich optimistisch. “Met dit resultaat laten we iets zien dat lang niet is vertoond in Polen” aldus Biedron, die het gat aan de linkerzijde van het politieke spectrum wil vullen.

PiS-leider Jaroslaw Kaczynski kijkt strijdvaardig vooruit. “De beslissende strijd voor de toekomst van ons land zal in het najaar plaatsvinden”, sprak hij in zijn overwinningsspeech over de parlementsverkiezingen in november. Zijn partij zal dan voor het eerst ook stevige concurrentie op rechts verwachten: de nieuwe, extreem-rechtse partij Konfederacja, een verbond van nationalisten en anti-abortusactivisten, haalde net de kiesdrempel niet.

