Ophef in Duitsland: wil de jongerenvoorman van de SPD het DDR-socialisme weer invoeren?

Kühnert (29) geldt als een rijzende ster. Hij leidt de jongerentak van de sociaal-democratische SPD en voerde vorig jaar het verzet aan tegen nog een keer regeren met Angela Merkel. Het maakte hem landelijk bekend.

“Ik vind niet”, zei Kühnert in Die Zeit, “dat het een legitiem bedrijfsmodel is om met de woonruimte van andere mensen de kost te verdienen”. En dus ‘zou ieder maximaal de woonruimte moeten bezitten waarin hij zelf woont’. Arbeid moet meer opleveren, kapitaal minder, vindt hij, al is hij niet tegen marktwerking op sommige plekken. Maar grote ondernemingen als BMW moeten ‘langs democratische weg’ gemeenschappelijk eigendom worden. Bijvoorbeeld als staatsbedrijf of als coöperatieve vereniging van alle BMW-werknemers.

De een na de ander viel over Kühnert heen. Hij zou het socialisme uit DDR-tijden weer willen invoeren

“De verdeling van winst moet democratisch gecontroleerd worden. Dat sluit uit dat er een kapitalistische eigenaar van dit bedrijf is. Zonder collectivisering is overwinning van het kapitalisme niet denkbaar.”

Collectivisering? De een na de ander viel over Kühnert heen. Hij zou het socialisme uit DDR-tijden weer willen invoeren.

Discussie vermijden Uit de SPD kwam eveneens kritiek, er klonk zelfs de eis hem uit de partij te zetten. Sommigen dreven de spot. “Wat heeft hij gerookt? Legaal kan het niet geweest zijn”, sprak parlementariër Johannes Kahrs. Intussen bleef de SPD-partijtop terughoudend. Vanwaar al die ophef, klonk het daar, het gaat maar om de leider van de jongerenafdeling, die zeggen vaker radicale dingen, dat hoort erbij. “Ik vind zijn antwoorden verkeerd”, zei voorzitster Andrea Nahles. Daarmee was voor haar de kous af. Andere SPD’ers willen juist het debat aangaan; Kühnert krijgt óók bijval. Maar een splijtende partijdiscussie kan Nahles missen, zo kort voor de Europese parlementsverkiezingen - de partij vreest de zoveelste electorale klap. “Ik heb er geen zin meer in dat we wezenlijke vragen alleen in vredestijd bediscussiëren en er in de verkiezingsstrijd omheen draaien”, zei Kevin Kühnert later in weekblad Der Spiegel. De verontwaardiging over zijn uitspraken toont volgens hem ‘hoe krap onderhand de grenzen van het voorstelbare zijn geworden’.

