Operazangeres Dariga Nazarbajeva maakt uit het niets pijlsnel carrière in de Kazachse politiek

Van een onbeduidende senator werkte dochter Dariga zich in één klap op tot voorzitter van het Hogerhuis, de op twee na belangrijkste positie van het land. Het lijkt een opmaat naar het presidentschap.

Dat is sommigen een doorn in het oog. In de twee grootste steden van het land ging gisteren de oppositie de straat op om te protesteren tegen de Nazarbajev-dynastie. Want de familie heeft een flinke vinger in de pap in de Kazachse politiek en het bedrijfsleven.

Dochter Dariga is daar een goed voorbeeld van. Voordat ze de politiek in ging, stond ze samen met haar toenmalige man aan het hoofd van een media- en bankenimpe­rium. De relatie met haar ex Rachat Alijev eindigde in 2007 nogal abrupt. Alijev, wiens Russische maîtresse drie jaar eerder dood was aangetroffen op straat, uitte in 2007 harde kritiek op zijn schoonvader, die volgens de Kazachse grondwet president voor het leven kon blijven.

Alijev, die gedegradeerd was tot ambassadeur in Oostenrijk, werd vervolgens gedwongen van zijn vrouw te scheiden. Zijn drie kinderen mocht hij niet meer zien. Tegelijkertijd werden er allerlei aanklachten tegen Alijev voorbereid. De belangrijkste had betrekking op de ontvoering van en moord op twee Kazachse bankmedewerkers. Voordat de zaak voor de rechter kwam in 2015 werd Alijev dood gevonden in een Oostenrijkse cel. Zelfmoord, aldus de autoriteiten.

Panama Papers De zaak kreeg internationaal veel aandacht. Het zou een smet kunnen zijn op de eventuele presidentscampagne van Dariga Nazarbajeva. Net als haar vermelding in de Panama Papers. In eerste instantie was het alleen haar zoon, Noerali, die als klant opdook bij Mossack Fonseca, de Panamese juridische dienstverlener die jarenlang klanten hielp geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Vorig jaar werd Dariga zelf ook gelinkt aan de Panama Papers. Ze was de enige aandeelhouder van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden dat zakendeed met de suikerindustrie in Kazachstan. Maar tot op heden zijn het slechts een paar mensen in Kazachstan die deze zaken voor het voetlicht brengen. De Nazarbajevs worden dankzij vader Nazarbajev op handen gedragen. Veelzeggend is dat afgelopen woensdag de hoofdstad Astana werd omgedoopt tot Noersoeltan, de voornaam van de ex-president.

