Opeens krijgt May de Britten achter zich

Op maandag keek iedereen in Westminster angstvallig naar Graham Brady, de voorzitter van de zogeheten 1922 Committee, waar alle Conservatieve backbenchers in zitten. Had hij inderdaad 48 brieven binnen gekregen van Conservatieve parlementariërs die het vertrouwen in May hadden opgezegd? Zo ja, dan zou er binnen de Conservatieve fractie een afzettingsprocedure komen en zouden alle fractieleden moeten stemmen over de toekomst van de premier.

Maar het tegendeel gebeurde. De couppoging van de luidruchtige brexit-vleugel binnen de partij faalde hopeloos. Meerdere Conservatieven trokken op het laatste moment hun keutel in omdat ze inzagen dat het afzetten van de premier in deze cruciale fase de boel behoorlijk zou destabiliseren. Ze kon opgelucht ademhalen.

Vervolgens presenteerde May op donderdag de politieke verklaring over de toekomstige handelsrelatie met de EU in het Lagerhuis. Een aanvullend en niet-juridisch bindend document dat samen met het 585 pagina's tellende uittredingsakkoord de volledige brexit-deal vormt.

Weer kreeg ze een spervuur aan kritiek over zich heen, met name vanuit haar eigen partij. In het 2,5 uur durende debat stonden slechts twee parlementsleden op die openlijk hun steun uitspraken voor de premier en de overeenkomst die ze heeft gesloten. Een meerderheid in het parlement voor dit akkoord lijkt onvindbaar. En zonder meerderheid geen deal.

Phone-in Maar hoewel ze politiek zo in het nauw wordt gedreven, oogst haar doorzettingsvermogen toenemende waardering in Groot-Brittannië. Uit een peiling van YouGov bleek dat haar waarderingscijfers met 13 procentpunten zijn gestegen in een week. Ongekend voor May: 46 procent van de Britten wil nu dat ze aanblijft als premier, terwijl dat vorige week nog 33 procent was. Ook staan de Conservatieven ineens weer drie procentpunten hoger in de peilingen ten opzichte van Labour.

Vandaar dat het niet verwonderlijk is dat May haar kaarten zet op de Britse bevolking de komende weken. Een charme-offensief. Hoe meer ze de publieke opinie aan haar zijde heeft, hoe meer daarmee kritische parlementsleden onder druk komen te staan om uiteindelijk toch haar deal te steunen.

Zo deed May, voor de tweede keer in een week, een 'phone-in' op de radio, waarbij ze vragen van luisteraars beantwoordde. Presentatrice Emma Barnett van BBC Radio 5 Live zei tegen May: "Er zijn veel luisteraars die u graag een knuffel willen geven. Al zijn er ook nog altijd genoeg die u het liefst door elkaar willen schudden."

May maakt zich op voor de spannendste weken uit haar politieke leven. En mocht ze de deal uiteindelijk door het parlement krijgen én overleven, dan is dat een schier politiek wonder. En zal de waardering voor haar alleen maar toenemen.