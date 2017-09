Op de digitale EU-top dwalen de gedachten soms af naar actuele zaken

Alleen de Spaanse premier Mariano Rajoy zegde af wegens de Catalaanse kwestie, maar verder waren ze er allemaal, inclusief de Britse premier May. Op de agenda stonden kwesties als cyberveiligheid, voltooiing van één digitale markt in de EU, het digitaliseren van overheidsdiensten en versnelde ontwikkeling van 5G, de volgende generatie snelle mobiele netwerken.

Estland laat zich erop voorstaan een van de meest ontwikkelde landen ter wereld te zijn op digitaal gebied en benut zijn voorzitterschap om de noodzaak ervan op het hoogste niveau neer te leggen. Het is immers duidelijk dat Europa het op veel van deze terreinen moet afleggen tegen onder meer de Verenigde Staten en landen in Azië.

Was de digitale top een succes? Ja en nee. Ten eerste raakten de EU-kopstukken, voor zover ze dat niet al waren, doordrongen van het belang van hun digitale inspanningen, want die betreffen zaken van oorlog en vrede, innovatie en werkgelegenheid, vertrouwen van burgers in de overheid, enzovoorts. "Als we onze economische en sociale triple-A-beoordelingen willen behouden, hebben we ook een digitale triple-A nodig", zoals de Estse premier Jüri Ratas het uitdrukte.

Vrij schieten

De avond ervoor was er een informeel werkdiner waar EU-raadsvoorzitter Donald Tusk de baas was. Daar was het vrij schieten op alle mogelijke onderwerpen. Veel aandacht was er voor de ambitieuze Europa-speech die de Franse president Emmanuel Macron dinsdag in Parijs had gehouden. Merkel liet zich er positief over uit, al is nog onduidelijk hoeveel van Macrons verlanglijst bewaarheid kan worden onder de komende Duitse coalitieregering.

Andere leiders kraakten kritische noten. De allergie van premier Rutte voor Europese vergezichten is bekend. "Er wordt gepraat over een Europese minister van financiën, maar niemand heeft me verteld wat die gaat doen." De Litouwse president Grybauskaite verstuurde een tweet van het soort waar ze het patent op heeft: 'De Europese horizonten zijn getekend. Belangrijk om onderweg de luchtspiegelingen in de woestijn te vermijden'.

Over Brexit en Catalonië werd verder niets spectaculairs gezegd, of het moet de uitspraak van commissievoorzitter Juncker zijn dat er 'wonderen' moeten gebeuren willen de brexit-onderhandelingen de komende maand in de tweede, door Londen zo gewenste fase belanden.