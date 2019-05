Oostenrijkse kanselier Kurz boekt klinkende overwinning

De voormalige coalitiepartner FPÖ, een rechts-populistische, eurosceptische partij die vóór 'Ibiza-gate' volgens opiniepeilingen op winst stond, eindigde met 17,5 procent als derde en raakt een zetel in het Europese parlement kwijt. Daarmee werd de partij afgestraft voor het gedrag van inmiddels ex-leider Strache, die zwichtte voor Russisch geld in een naar later bleek in scène gezette ontmoeting op Ibiza met de nicht van een Russische miljardair.

Maandag stemt het Oostenrijkse parlement over een ver­trou­wens­mo­tie tegen de kanselier

Vanwege het schandaal kregen de EU-verkiezingen in Oostenrijk plotseling ook duidelijke binnenlandse betekenis. Maandag stemt het Oostenrijkse parlement over een vertrouwensmotie tegen de kanselier. Kurz zelf rekent erop dat die wordt aangenomen, maar de uitslag maakt duidelijk dat hij het parlement misschien niet meer achter zich heeft, maar wel een groot deel van het volk.

Buiten de ÖVP hebben alle Oostenrijkse partijen verloren, de een meer dan de ander. De socialistische SPÖ eindigde als tweede en houdt ondanks een verlies van 0,6 procent waarschijnlijk vijf zetels. Ook de liberale NEO's hoeven hun ene zetel niet in te leveren.

De Groenen verloren 1 procent en staan nu op 13,5 procent. Zij moeten waarschijnlijk een van hun drie zetels in het Europese parlement inleveren. Voor die partij is dat reden voor een feestje, want bij de parlementsverkiezingen anderhalf jaar geleden wisten de Groenen de kiesdrempel van 5 procent niet te halen. Het EU-resultaat geeft hen goede hoop dat ze bij de vervroegde parlementsverkiezingen in september ook in het Oostenrijkse parlement terug zullen keren.

