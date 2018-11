Oostenrijk berecht ‘ontkenburgers’

Oostenrijk is eigenlijk geen staat, maar een bedrijf. Dat meent althans Monika Unger, wier ‘Statenbond’ daarentegen juist wel weer een staat is, van ‘soevereine mensen van vlees en bloed’. Unger was daarom alvast begonnen met de uitgifte van eigen kentekenbewijzen en diplomatieke paspoorten. Volgens haar staan er voor iedere wereldburger miljarden euro’s op een speciale rekening, waarvan het bestaan geheim gehouden wordt. Unger, een voormalig lid van de rechtspopulistische FPÖ, wist als de voorzitter van deze Statenbond zo’n 2700 leden en 20.000 sympathisanten bijeen te brengen die allemaal in haar beweringen over geheime miljarden geloofden.

Lees verder na de advertentie

Volgens haar staan er voor iedere wereldburger miljarden euro’s op een speciale rekening, waarvan het bestaan geheim gehouden wordt.

Onlangs ging voor een juryrechtbank in Graz een proces tegen Unger en dertien medestanders van start. Ontkenning van de Oostenrijkse staat geldt namelijk sinds 2017 als hoogverraad, waarop maximaal twee jaar gevangenis staat.

Bedrog Behalve hoogverraad wordt de veertien verdachten bedrog ten laste gelegd. De organisatie heeft haar leden namelijk behoorlijk wat geld afhandig gemaakt met zelfverzonnen documenten. Zo konden mensen een oorkonde kopen waarmee ze als ‘levend’ te boek stonden, waarna ze aanspraak zouden kunnen maken op hun aandeel in het zogenaamde geheime wereldfonds. Statenbonders, was het verhaal, hoefden ook geen belasting of boetes meer te betalen. Sterker nog, Oostenrijkse wetten waren sowieso niet van toepassing. Een eigen grondwet was er al en er werd gewerkt aan een eigen munteenheid.

C omplottheorieën Unger maakte graag gebruik van complottheorieën. Zo circuleerde eind 2016 op internet het verhaal dat al het Oostenrijkse onroerend goed per 1 januari 2017 aan de EU zou vervallen. Dat leidde bij behoorlijk veel mensen tot paniek. Ungers Statenbond bood een oplossing: wie zijn onroerend goed inschreef in diens ‘Landboek’, kon zijn eigendom niet kwijtraken. Oostenrijk is volgens Unger een Amerikaanse kolonie die door acht banken wordt gestuurd. Oostenrijk is volgens Unger een Amerikaanse kolonie die door acht banken wordt gestuurd. Daarnaast is het een onderneming. Het bewijs daarvoor is dat het land een btw-nummer heeft. Dat klopt overigens, want zo’n nummer is nodig om als staat wegen en gebouwen te kunnen aanbesteden. De onderneming Oostenrijk zou vanzelf oplossen als de Statenbond maar sterk genoeg werd. Maar er lag ook een plan klaar voor het arresteren van bepaalde politici. De ‘arrestatiebevelen’ waren zelfs al getekend.

Wapens Die arrestatiebevelen waren de directe aanleiding voor de arrestatie van Unger en haar medestanders. Er werden ook wapens gevonden. Unger, die aan de rechtbank vertelde dat ze Poetin om hulp had gevraagd in haar strijd tegen Oostenrijk, verklaarde dat ze slechts vreugde, waarheid en liefde had willen brengen. Dat Ungers aanhangers in werkelijkheid minder vredelievend zijn, bleek ook deze week: de juryleden hebben bescherming gekregen, omdat ze worden bedreigd.

Lees ook: Land zonder bsn en uitkeringen Idealisten roepen gedempte sloot bij Coevorden uit tot soevereine staat Wonderland